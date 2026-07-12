Cluster TIC presenta un proyecto antivuelco para mejorar la seguridad de maquinaria agroforestal por IA

Archivo - Uno de los tractores usados por Emulsa dentro del Plan Especial de Limpieza Verano 2022, en Gijón - EMULSA GIJÓN - Archivo

OVIEDO 12 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Cluster TIC Asturias ha presentado esta semana los resultados finales de un proyecto antivuelco para mejorar la seguridad en maquinaria agroforestal a través de la inteligencia artificial.

Esta iniciativa de investigación industrial está orientada al desarrollo de tecnologías inteligentes para prevenir accidentes por vuelco en maquinaria y vehículos que operan en entornos de alta complejidad.

Desarrollado en el marco del Programa de Apoyo a las Agrupaciones Empresariales Innovadoras (AEI) del Ministerio de Industria y Turismo, 'Antivuelco' ha concluido tras completar con éxito los desarrollos tecnológicos previstos, "demostrando el potencial de una solución basada en inteligencia artificial para mejorar la seguridad operativa y reducir la siniestralidad en sectores como el agroforestal, donde los accidentes por vuelco continúan siendo una de las principales causas de accidentes graves y mortales", según ha indicado Cluster TIC en nota de prensa.

El objetivo del proyecto es investigar y desarrollar una nueva generación de sistemas inteligentes capaces de anticipar situaciones de riesgo antes de que se produzca un accidente. Para ello, ha integrado tecnologías de visión artificial embarcada, sensores inerciales (IMU) y algoritmos avanzados de predicción 2 de estabilidad dinámica, capaces de analizar en tiempo real tanto el comportamiento del vehículo como las características del terreno.

La combinación de estas tecnologías permite generar alertas preventivas dirigidas al operador cuando se detectan condiciones que podrían comprometer la estabilidad de la maquinaria, facilitando una toma de decisiones más segura y contribuyendo a reducir el riesgo de vuelco.

Aunque el desarrollo se ha centrado en el ámbito agroforestal, uno de los entornos de trabajo más exigentes por la presencia de fuertes pendientes, terrenos irregulares y condiciones operativas adversas, la arquitectura tecnológica desarrollada permite su aplicación en otros sectores como la construcción, la minería, el mantenimiento de infraestructuras o la defensa, donde la seguridad operativa constituye igualmente un factor estratégico.

El consorcio ha estado integrado por Cluster TIC Asturias, Medioambiental Valledor, Dronomy, CSG Ingeniería y el clúster europeo SECPHO, entidades que han aportado capacidades complementarias en ingeniería, inteligencia artificial, visión artificial, sensorización y seguridad industrial.