Cofiño defiende la identidad de Asturias y apuesta por una mejora del modelo autonómico hacia el federalismo

El presidente de la Junta General del Principado de Asturias, Juan Cofiño, pronuncia el discurso con motivo del pleno institucional del Día de Asturias. - NACHO VELA

OVIEDO, 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta General del Principado de Asturias, Juan Cofiño, ha defendido la identidad de Asturias y ha apostado por una mejora del modelo autonómico que evolucione hacia "un federalismo que exprese la diversidad bajo el principio alemán de congruencia" entre el Estado y las CCAA. "En definitiva, la conversión de un país radial, centralizado en Madrid, hacia un país en red", ha explicado.

Durante su intervención en el pleno institucional con motivo del Día de Asturias, Cofiño ha abogado por un modelo federal que exprese la diversidad con el objetivo de "suturar sus debilidades" y "evitar que progresen ideas regresivas al respecto".

En el marco del 45 aniversario del Estatuto de Autonomía de Asturias, el presidente del Parlamento autonómico ha valorado la descentralización como un "experimento histórico de éxito demostrable", aún contando con insuficiencias como "la inequidad en la financiación autonómica, las asimetrías fiscales y una profunda revisión en clave de armonización y simplificación regulatoria siempre pendiente".

"Creo firmemente que en este modelo evolucionado Asturias encontraría el punto de equilibrio entre el autogobierno irrenunciable y su vocación política inclusiva (española) conjurando riesgos de involución centralista o, aún peor, de consolidación de propuestas de corte confederal", ha dicho.

DEFENSA "A ULTRANZA" DEL SISTEMA DEMOCRÁTICO

Durante su intervención, el presidente de la Cámara ha señalado que el "mejor servicio que se puede rendir, aquí y ahora a los asturianos, pasa por evidenciar aquello que amenaza nuestro proyecto colectivo de futuro". "Hoy, antes que proyectos políticos concretos -todos legítimos- se antepone lo esencial: la defensa a ultranza de nuestro sistema democrático de convivencia y nuestras libertades, indisociablemente conectadas con nuestra autonomía política", ha defendido.

Por otro lado ha rechazado los planteamientos divisivos y ha señalado que el consenso originario en torno a la celebración del 8 de septiembre en Covadonga exige conservar el espíritu de concordia al margen de discrepancias políticas.

"Hoy celebramos en esta venerable institución, una vez más, nuestro día festivo más reconocible e identitario, tomando como referencia Covadonga y ese momento histórico que nos define, singulariza y distingue", ha señalado.

A su juicio, Covadonga constituye "el elemento vertebrador de nuestra identidad como asturianos". "El consenso originario requiere conservar y respetar el espíritu de concordia, exento y al margen de las naturales discrepancias asociadas a los quehaceres, preocupaciones y pensamientos de cada cual", ha dicho.

El Día de Asturias, ha agregado, constituye un día de celebración para "encontrarnos y exaltar nuestra identidad asturiana", una identidad "inclusiva" que hace que los asturianos se sientan "al unísono" asturianos, españoles y europeos. "Nuestra identidad se ha construido a lo largo de la historia, y no admite elementos divisivos y excluyentes, ni en clave interna, ni desde nuestra proyección exterior", ha resaltado.