Cogersa inicia la construcción de un nuevo punto limpio en Llanera, con una inversión de 1,4 millones

OVIEDO 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

Cogersa ha iniciado las obras de construcción de un nuevo punto limpio en La Rondiella, en Llanera, con una inversión de 1.403.713 euros. Esta instalación, que se suma a las de Grado, Nava, Oviedo, Sariego, Siero, Oviedo, Mieres y Langreo, refuerza el servicio de recogida separada de residuos especiales en el centro de Asturias

El consejero de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencia, Alejandro Calvo, ha visitado hoy los trabajos junto con la alcaldesa del concejo, Eva María Pérez, y la gerente de Cogersa, Paz Orviz.

La nueva infraestructura está ubicada en una parcela cedida por el consistorio, de 5.146 metros cuadrados en la que se construirán soleras, rampas, marquesinas y un edificio de oficinas. Será un recinto cerrado y vigilado, de cuyo mantenimiento, explotación y conservación se hará cargo directamente el personal de Cogersa.

El proyecto incluye la creación de dos plataformas hormigonadas a diferente altura, que albergarán nueve contenedores de gran capacidad para acopiar temporalmente escombros, vegetales, chatarras, muebles, maderas, grandes plásticos, y otros residuos de gran tamaño. Los recipientes para restos tóxicos del hogar (aceites, pinturas, disolventes, pilas y baterías, fluorescentes, lámparas led, etcétera) y para los aparatos eléctricos y electrónicos, entre otros, se situarán dentro de la marquesina.

El punto limpio ofrecerá a los vecinos del concejo un servicio flexible y de proximidad, que será gratuito para los particulares, y que permitirá a los pequeños empresarios y autónomos cumplir con sus obligaciones legales en materia ambiental con mayor comodidad y con un notable ahorro en los costes de transporte.

Los puntos limpios se especializan en la recepción por separado de los residuos municipales especiales, aquellos que, debido a su mayor volumen o a su potencial peligrosidad, no pueden dejarse junto al resto de la basura doméstica para la recogida municipal.