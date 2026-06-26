Cogersa invertirá casi 19 millones en renovar la planta de tratamiento de residuos hospitalarios de Serín

Reunión del Consejo de Cogersa. - COGERSA

OVIEDO 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Consorcio para la Gestión de Residuos Sólidos de Asturias (Cogersa) invertirá 18,8 millones de euros en la renovación integral de la planta de tratamiento térmico de residuos hospitalarios ubicada en Serín, tras la aprobación del expediente de contratación por parte de su comisión delegada, presidida por la directora general de Medio Ambiente, Susana Madera.

La actuación, financiada íntegramente con fondos propios, permitirá modernizar los equipos de una instalación en funcionamiento desde 1993 y cuya vida útil se encuentra próxima a su finalización, garantizando la continuidad de un servicio estratégico para Asturias. El plazo total de ejecución previsto es de 19 meses.

La planta gestiona anualmente unas 700 toneladas de residuos sanitarios, principalmente infecciosos, así como otros materiales como subproductos de origen animal no destinados a consumo humano (Sandach). La renovación busca adaptar la instalación a las Mejores Técnicas Disponibles y mejorar su eficiencia energética.

El proyecto contempla la construcción de una nueva línea de valorización con capacidad de una tonelada por hora, equipada con horno rotativo, cámara de postcombustión, sistemas avanzados de alimentación, una caldera de recuperación energética y nuevos sistemas de depuración de gases y control de emisiones.

Esta nueva línea se levantará en una ampliación anexa a la nave actual, lo que permitirá mantener operativa la instalación durante la mayor parte de las obras y evitar interrupciones en el servicio que presta a hospitales y centros sanitarios de la región, dado que Cogersa es el único gestor autorizado para el tratamiento final de estos residuos en Asturias.

Además, se renovarán los sistemas de automatización y control digital, incorporando herramientas de supervisión en tiempo real que incrementarán la seguridad y la eficiencia operativa. La instalación incluirá una caldera de recuperación de calor para la producción de vapor, con el objetivo de reducir el consumo de combustibles fósiles.

La nueva planta está diseñada para operar de forma continua, las 24 horas del día, con una disponibilidad superior al 85% y una vida útil mínima de 20 años. En 2025, Cogersa gestionó 685 toneladas de residuos clínicos y biológicos, un 4,39% menos que el año anterior.

Por otra parte, el consejo de administración de Cogersa SAU ha aprobado la modificación del contrato del seguro de daños materiales del Centro de Tratamiento de Residuos para incorporar la nueva Planta de Tratamiento de la Fracción Resto, lo que supondrá un incremento de la prima anual de 460.753 euros, que se suman a los 922.013 euros del aseguramiento vigente.