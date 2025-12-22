Cogersa invierte 2,3 millones en digitalización para impulsar la economía circular en Asturias

Reunión de Cogersa - GOBIERNO DE ASTURIAS

OVIEDO 22 Dic. (EUROPA PRESS) -

El consejo de administración de la Compañía para la Gestión de Residuos Sólidos de Asturias (Cogersa) ha adjudicado hoy tres contratos que suman 2.268.728 euros para digitalizar los puntos limpios, las áreas de compostaje comunitario y la gestión integral de datos.

Según ha informado el Gobierno asturiano a través de una nota de prensa, esta inversión refuerza el compromiso de la entidad con la innovación y la sostenibilidad.

Las actuaciones están cofinanciadas por la Unión Europea a través del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, que impulsa la aplicación de la normativa de residuos y la transición hacia una economía circular.

La empresa asturiana Ecocomputer S.L. se encargará de digitalizar la red de puntos limpios mediante un contrato valorado en 1.643.052 euros.

El proyecto incluye la implantación de software y dispositivos tecnológicos (báculos, tótems, tabletas y teléfonos inteligentes) que facilitarán objetivos como controlar en tiempo real las aportaciones de residuos por parte de la ciudadanía y las empresas; integrar los datos en el sistema de Cogersa para mejorar la contabilidad y el control operativo; y generar estadísticas e indicadores, tanto para uso interno como para divulgación social.

La entidad destina 407.755 euros a una herramienta que monitorizará en tiempo real los procesos de compostaje y conectará las instalaciones en red. Esta solución ofrecerá datos relevantes tanto a las personas usuarias como a los ayuntamientos colaboradores.

El compostaje comunitario es una de las apuestas de la entidad pública para avanzar en el reciclaje de biorresiduos. En este momento están operativas tres áreas de aportación en Cabrales, Cabranes y Tapia de Casariego, y la previsión es consolidar una red territorial de instalaciones de este tipo a lo largo del próximo año.

Dentro de la estrategia de digitalización, Cogersa ha adjudicado a Empatiza Consulting el diseño y mantenimiento de una plataforma digital por 217.921 euros. Esta herramienta será la base tecnológica del Observatorio Regional de Residuos Municipales, recogido en la Estrategia de Economía Circular del Principado.

La integración de datos sobre residuos domésticos y comerciales permitirá generar indicadores de calidad para la toma de decisiones e incrementar la transparencia y la información pública, según señalan desde Cogersa.