Cogersa pone en servicio el nuevo punto limpio de Parres y Cangas de Onís

Inauguración del nuevo punto limpio de Cogersa en Parres. - COGERSA

OVIEDO 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Consorcio para la Gestión de Residuos Sólidos de Asturias (Cogersa) ha puesto en marcha este martes el nuevo punto limpio que da servicio a los concejos de Parres y Cangas de Onís. La instalación, ubicada en el polígono industrial de El Prestín, completa el dispositivo de recogida separada de tóxicos y voluminosos, facilitando la participación en el reciclaje a vecinos y pequeñas empresas.

La obra ha supuesto un desembolso para el consorcio de 1.062.603 euros y ha contado con financiación del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR), dentro de las actuaciones impulsadas para reforzar la economía circular y mejorar la gestión de los residuos municipales, según ha indicado Cogersa en nota de prensa.

El presidente de Cogersa, Alejandro Calvo, consejero de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias, ha visitado el nuevo punto limpio, acompañado por el alcalde de Parres, Emilio G. Longo, el concejal del Ayuntamiento de Cangas de Onís Agustín García, y la directora general de Medio Ambiente del Principado, Susana Madera, entre otros.

La instalación, atendida por personal de Cogersa, permanecerá abierta al público de martes a viernes, en horario de 10:00 a 14:00 horas y de 15:00 a 19:00 horas, y los sábados, de 09:00 a 14:30 horas.

Entre los residuos que podrán entregarse en la instalación se encuentran electrodomésticos y aparatos eléctricos y electrónicos, equipos informáticos, muebles y enseres, colchones, escombros de pequeñas obras domésticas, maderas, metales, chatarras, pilas y baterías, aceites usados, lámparas y tubos fluorescentes, pinturas, disolventes, productos de limpieza, cápsulas de café y otros residuos especiales de origen doméstico.

En 2025, el concejo de Parres alcanzó una tasa de recogida separada del 19,36 %, frente al 16,35 % del año anterior. Se captaron 99,15 toneladas de envases, 175,75 de papel y cartón, 100,26 de vidrio, 236,39 toneladas de muebles y enseres y 2,58 toneladas de otras fracciones reciclables, mientras que la fracción resto enviada a vertedero ascendió a 2.557,32 toneladas.

Cangas de Onís registró una tasa de recogida separada en el 11,15 %, mejor que el 8,55 % registrado en 2024. Durante el año se recogieron selectivamente 79,63 toneladas de envases, 125,57 de papel y cartón, 115,32 de vidrio, 154,39 toneladas de muebles y enseres y 17,30 toneladas de otros residuos reciclables. La fracción resto alcanzó las 3.922,32 toneladas.