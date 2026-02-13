Cogersa ultima el proyecto del Centro de Preparación para la Reutilización en Siero, con una inversión de 7,5 millones

Proyecto técnico de ejecución del Centro de Preparación para la Reutilización que promueve en Granda, en el concejo de Siero. - COGERSA

OVIEDO 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Consorcio para la Gestión de Residuos Sólidos de Asturias (Cogersa) está ultimando la redacción del proyecto técnico de ejecución del Centro de Preparación para la Reutilización que promueve en Granda, en el concejo de Siero. La licitación de la obra está prevista para este año con un presupuesto de alrededor de 7,5 millones de euros y un plazo de ejecución estimado de doce meses.

De forma paralela, la Consejería de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias ha iniciado esta semana el trámite de consultas previas del procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental simplificada del equipamiento.

La futura instalación se ubicará en el edificio del antiguo centro de datos del Banco Herrero, un inmueble de singular valor arquitectónico que será objeto de una rehabilitación integral bajo criterios de sostenibilidad, eficiencia energética y economía circular. La reutilización del edificio existente y la reforma prevista constituyen una apuesta clara por la minimización de la huella de carbono y el aprovechamiento responsable de los recursos.

El centro estará especializado en la valorización de textiles y calzado, aparatos eléctricos y electrónicos, muebles y enseres, entre otros residuos municipales procedentes de los servicios de recogida, los puntos limpios y actividades económicas.

10.000 TONELADAS ANUALES

La instalación de Siero tendrá capacidad para tratar hasta 10.000 toneladas anuales de materiales susceptibles de reutilización. El proceso incluirá recepción, clasificación, reparación en talleres especializados, etiquetado e incorporación a inventario, así como la posterior venta en la tienda física y un canal online. Tras este tratamiento, los productos dejarán de tener la consideración jurídica de residuo y se incorporarán nuevamente al mercado

El equipamiento con diez talleres específicos -entre ellos, carpintería, tapicería, textil, electrodomésticos, informática, material deportivo o pintura- dotados con equipamiento técnico especializado y personal cualificado.

Además de esta función operativa, el centro incorporará una programación de actividad educativa y social, con un aula de formación, espacios expositivos permanentes y temporales, e incluso una sala polivalente para sesiones de sensibilización y talleres de autorreparación abiertos a la ciudadanía. También dispondrá de tienda de segunda mano, cafetería y espacios para usos colaborativos.

En materia energética y ambiental, el proyecto prevé un edificio sostenible en suministros y en materiales, con soluciones como el aprovechamiento de aguas pluviales, una instalación fotovoltaica para autoconsumo, una caldera de biomasa automatizada e instalaciones de alta eficiencia energética.