El colectivo Ecologista de Avilés denuncia un nuevo accidente en las baterías de coque de Arcelor

Publicado 07/02/2019 13:23:31 CET

AVILÉS, 7 Feb. (EUROPA PRESS) -

El colectivo ecologista de Avilés ha denunciado este jueves un nuevo accidente en las baterías coque de Avilés, donde una gran explosión ha alarmado a los vecinos de la zona, y después se encendieron todas las antorchas con una importante emisión de partículas contaminantes durante 45 minutos.

El colectivo ha achacado, mediante una nota de prensa enviada a los medios de comunicación, este nuevo accidente a "una nueva avería en estas obsoletas instalaciones", y ha recordado que llevan años pidiendo al Principado, que actúe "sin demora para salvaguardar a quienes trabajan y viven ahí".

"No se puede olvidar que no hay día que no tengamos problemas con estas viejas instalaciones que llevamos años reclamando medidas para que no sigan en precario, mientras la empresa repite que están en perfecto funcionamiento, hace menos de 1 mes que se reiniciaron después del incendio de octubre, una obra importante para producir solo unos meses", han señalado.

Los ecologistas han insistido en que un año más la comarca de Avilés supera el umbral del cancerígeno del benzopireno, según los datos oficiales que ha facilitado el Gobierno del Principado de Asturias.

En la estación de Llaranes, que es la única que se controla en esta comarca,que "está a contraviento y por tanto no mide la realidad de la contaminación del resto de la comarca", se alcanzó en 2018 un valor de 1,2 g/m3 de media, un 20% más que el año anterior.

La exposición al benzopireno se produce por inhalación, contacto con la piel o ingestión. En humanos la exposición a benzopireno ha sido asociada a cáncer de pulmón, vejiga, esófago, labio, boca, faringe, melanoma y sistema linfático. "Un contaminante que lleva décadas en la comarca procedente mayoritariamente de las baterías de coque", han finalizado los ecologistas.