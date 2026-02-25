El Colegio de Abogados de Oviedo renueva con Caja Rural su acuerdo para condiciones preferentes a colegiados y familias

Mariano Espín, director comercial Caja Rural de Asturias, Antonio González-Busto, decano del colegio, y Consuelo el Valle, responsable de la asesoría jurídica de Caja Rural de Asturias, durante la firma del convenio. - COLEGIO DE ABOGADOS DE OVIEDO

OVIEDO 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Colegio de Abogados de Oviedo ha firmado esta mañana un acuerdo de colaboración con Caja Rural de Asturias que renueva el compromiso para ofrecer condiciones preferentes a los colegiados, empleados del Colegio y sus familiares de primer grado.

El convenio, suscrito en la sede colegial por el decano Antonio González-Busto Múgica y el director comercial de Caja Rural, Mariano Espín Cases, acompañado de la responsable jurídica, Consuelo Valle Rodríguez-Noriega, pone a disposición de los beneficiarios una amplia oferta de soluciones financieras.

Además, la entidad financiera apoyará las actividades que impulse el Colegio durante la vigencia del acuerdo.