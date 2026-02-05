El Colegio de Abogados de Oviedo renueva su patrocinio a la carrera de la Asociación Galbán contra el cáncer infantil

Patrocinio Carrera Galban. - COLEGIO ABOGADOS OVIEDO

OVIEDO 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Colegio de Abogados de Oviedo ha renovado su patrocinio oficial a la 'Marcha solidaria Corre con Galbán', que este año alcanza su octava edición, y que, organizada por la Asociación Galbán, trabaja en la lucha contra el cáncer infantil y juvenil.

La renovación del apoyo tuvo lugar este jueves, en la sede del Colegio de Abogados de Oviedo, y en ella participaron el decano, Antonio González-Busto Múgica; el secretario de la asociación, Javier Pérez Bendaña; y la diputada de la Junta de Gobierno del colegio, María José García Tamargo.

La 'Marcha solidaria Corre con Galbán' se celebrará el próximo 22 de febrero en los 78 municipios de Asturias de forma simultánea. En la edición de 2025, se inscribieron más de 45.000 personas y se recaudaron 200.000 euros, que se destinaron a dos proyectos de investigación contra el cáncer infantil y juvenil.

Javier Pérez Bendaña agradeció el apoyo del Colegio de Abogados de Oviedo, "porque al estar cerca, permite que se les visibilice mejor y avancen en la investigación contra el cáncer". Por su parte, Antonio González-Busto Múgica, se refirió a la "causa noble a la que se dedica la Asociación Galbán, algo en lo que el colegio no puede dejar de participar".

La inscripción consiste en un donativo de seis euros e incluye camiseta conmemorativa del evento y dorsal, que podrá personalizarse con el motivo por el que cada inscrito participa. Las inscripciones pueden hacerse en la página web de la Asociación Galbán.