El Colegio San Ignacio celebra este sábado su Jornada Solidaria Familiar en apoyo a proyectos en Madagascar y el Sáhara

Archivo - Colegio San Ignacio de Oviedo. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Colegio San Ignacio (Jesuitas) de Oviedo celebrará este sábado, 7 de marzo, la XVIII Jornada Solidaria Familiar (JSF), una cita que cierra la Semana Ignaciana y que reunirá a toda la comunidad educativa bajo el lema 'Madagascar: aula y semilla' con el objetivo de recaudar fondos para proyectos educativos y sanitarios en Madagascar y el Sáhara Occidental.

La recaudación principal se destinará a un proyecto de la ONG Entreculturas y Fe y Alegría Madagascar, que busca mejorar la educación en seis escuelas rurales de la región de Haute Matsiatra. La iniciativa beneficiará a 665 niños y niñas y a 41 docentes mediante programas pedagógicos y de formación agrícola dirigidos a las familias, en un entorno donde la pobreza extrema afecta al 70 por ciento de la población.

Parte de los fondos también apoyará un proyecto de Cáritas y la Comunidad Jesuita en el Sáhara Occidental, que ofrece asistencia psicosocial y sanitaria a personas migrantes en situación de vulnerabilidad en El Aaiún y Dajla, y que ha realizado más de 2.500 acompañamientos médicos en el último curso.

El programa de la jornada incluye actividades deportivas, culturales y musicales abiertas a todas las edades, entre ellas la tradicional carrera solidaria, un escape room, mercadillos y un concierto del grupo 'Time Is An Ocean'. Además, se celebrarán un mercadillo gourmet, una cafetería organizada por la Asociación de Padres (APA) y una rifa benéfica con diversos premios.

Desde la dirección del centro han destacado que la jornada busca educar a los alumnos como personas "conscientes, compasivas y comprometidas", invitando a la sociedad asturiana a participar.