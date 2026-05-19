El colegio Xosefa de Xovellanos de Gijón listo para septiembre: Todos los cursos en Nuevo Roces

El colegio de Nuevo Roces 'Xosefa de Xovellanos' (Gijón), en construcción. - GOBIERNO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

GIJÓN, 19 May. (EUROPA PRESS) -

La poetisa Xosefa de Xovellanos pondrá nombre al nuevo colegio de educación Infantil y Primaria (CEIP) que el Gobierno de Asturias construye en el barrio gijonés de Nuevo Roces.

Según una nota de prensa del Principado, el Ejecutivo autonómico acaba de aprobar la creación administrativa de este centro que, finalmente, se inaugurará en septiembre con todos los cursos de ambas etapas.

Se ha destacado, al respecto, que este equipamiento supone la mayor inversión del Principado en un centro público de Infantil y Primaria, con un presupuesto de 16,5 millones. A esa cifra hay que sumar los más de 140.000 euros del mobiliario previsto para cubrir las necesidades del curso inaugural.

El colegio comenzará su andadura con once unidades: cuatro de Infantil y nueve de Primaria. Habrá dos unidades en el primer curso de cada etapa (Infantil de 3 años y 1º de Primaria), mientras que el resto de niveles dispondrá de una unidad.

Con esa distribución se prevé dar respuesta a las 203 solicitudes registradas durante el periodo de admisión para el curso 2026-2027. De cara al futuro, el colegio está habilitado para albergar hasta 27 unidades: 9 de Infantil y 18 de Primaria.

El alumnado estará adscrito al Instituto de Secundaria de Roces, mientras que la unidad de Secretaría se ha asignado al olegio Nicanor Piñole, del barrio de Contrueces. En este centro ya se realizó el periodo de admisión y también se formalizará, en junio, la matriculación.

Dirección y profesorado

Por otro lado, la Consejería tiene en marcha el procedimiento para nombrar, con carácter extraordinario, a la persona encargada de dirigir el colegio, en régimen de comisión de servicios.

En cuanto a la composición del claustro, se dará prioridad al profesorado del CP Nicanor Piñole y el resto de vacantes se completará con personal interino hasta cubrir las necesidades. Este proceso será similar al realizado con la apertura del Instituto Margarita Salas, del barrio ovetense de La Corredoria.

PIONERA EN POESÍA EN ASTURIANO

En cuanto a la nominación oficial, el centro rendirá homenaje a Xosefa de Xovellanos (1745-1807), considerada la pionera de la poesía en lengua asturiana. Su vida discurrió entre Madrid y Gijón/Xixón, donde finalizó sus días como agustina recoleta en un convento del barrio de Cimavilla.

Asimismo, era hermana del ilustre Gaspar Melchor de Jovellanos, con quien estuvo muy unida. Esta escritora ya da nombre a un premio de novela en asturiano convocado por el Gobierno de Asturias.