Los Colegios de Ingeniería Informática de Asturias piden adaptar la oferta universitaria a la demanda

Archivo - Escuela Politécnica de Ingeniería de Gijón, en el campus gijonés - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO 26 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los Colegios Profesionales de Ingeniería Informática del Principado de Asturias (Citipa y Coiipa) han solicitado adaptar la oferta académica para responder a la elevada demanda de las titulaciones relacionadas con la ingeniería informática y las disciplinas tecnológicas, entre las de mayor nota de acceso en la Universidad de Oviedo.

Desde Citipa y Coiipa han señalado que las elevadas notas de corte reflejan un desequilibrio entre la demanda existente y el número de plazas ofertadas, citando como ejemplo las notas del doble grado en Ingeniería Informática del Software y en Matemáticas (13,3) y del doble grado en Ingeniería Informática en Tecnologías de la Información y en Ciencia e Ingeniería de Datos (13,228). Los colegios han advertido de que cada curso un número importante de estudiantes queda condicionado por una oferta limitada, por lo que han considerado necesario revisar la planificación de plazas.

Las organizaciones colegiales han apuntado que la actualización de los requisitos de los títulos habilitantes, publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el pasado 15 de mayo, abre una oportunidad para reorganizar las titulaciones e incorporar especialidades como ciberseguridad, inteligencia artificial o computación cuántica dentro de los planes de estudio. Los Colegios Profesionales de Ingeniería Informática han reiterado su disposición a colaborar con la Universidad de Oviedo y las administraciones competentes para impulsar la oferta formativa