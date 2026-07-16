Colunga habilita un nuevo aparcamiento en la avenida de la Playa

Calles de Colunga - EUROPA PRESS

OVIEDO, 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Colunga ha habilitado un nuevo aparcamiento en la avenida de la Playa, una actuación con la que da por concluido el refuerzo de plazas de estacionamiento previsto para este año en el concejo.

Según ha informado el Consistorio, el nuevo espacio se suma al aparcamiento del cuartel y a la reorganización de la avenida del Sueve, medidas adoptadas tras la pérdida de parte de las plazas utilizadas en veranos anteriores debido a las obras de construcción de viviendas.

El alcalde de Foro Colunga, José Ángel Toyos, ha señalado que el Ayuntamiento estudiará habilitar también el terreno colindante si durante el verano se detecta una mayor demanda de aparcamiento.