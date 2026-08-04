El comercio de Asturias, seña de identidad: Calidad y experiencia lo hacen único

La presidenta de la Unión de Comerciantes en el Principado de Asturias, Sara Menéndez (izda), en el Día del Comercio, en la 69 Feria Internacional de Muestras de Asturias, celebrada en el recinto ferial gijonés 'Luis Adaro. - EUROPA PRESS

GIJÓN, 4 Ago. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Unión de Comerciantes en el Principado de Asturias, Sara Menéndez, ha resaltado este martes, en Gijón, que la región puede presumir de un comercio de calidad, muy experiencial y muy diferente.

Ha puesto en valor, relacionado con ello, que en Asturias todavía se está cuidando, por parte de las administraciones locales y regional, lo que es un comercio diferente.

"No estamos en otras ciudades llenas de franquicias, que las tenemos por supuesto, pero no está tan invadido", ha enfatizado, en declaraciones a los medios de comunicación, antes de un acto por el Día del Comercio en la 69 Feria Internacional de Muestras de Asturias, celebrada en el recinto ferial gijonés 'Luis Adaro'.

Según Menéndez, a los turistas y a los asturianos les encanta entrar en las ciudades y encontrarse ese comercio tan diferente, que sirve no solo como 'souvenir', sino para la compra del día a día de sus habitantes. Ha remarcado, en este sentido, que es un comercio "muy fuerte, muy sano, con mucha salud y con mucho futuro, sin duda ninguna".

Dicho esto, ha incidido en que necesitan un apoyo para preservar y jugar en las mismas condiciones que juegan grandes empresas de distribución.

"No podemos permitir que por venir grandes empresas de distribución al Principado no cumplan la misma normativa que cumplimos todos los demás, pequeños y medianos", ha apuntado con relación a la implantación de Costco en Siero. Ha pedido, a este respecto, que la ley "sea la misma para todos".

Preguntada por el relevo generacional en el sector, ha reconocido que es un problema a nivel nacional, no es solamente en Asturias, que también lo sufre.

No obstante, ha recalcado que es una cuestión en la que la Unión de Comerciantes insiste mucho y sobre la que mantiene una escucha "muy activa" por parte del Gobierno del Principado y por parte de los diferentes municipios y, sobre todo, también por parte de la Cámara de Comercio, que les apoya en proyectos de relevo generacional.

A esto ha sumado que notan un interés cada vez mayor de la gente joven por sumarse a esa alternativa profesional que supone el comercio. "Nos encanta porque esta sangre nueva efectivamente es completamente necesaria", ha agregado.

Por este motivo, ha avanzado que van a intentar facilitar "lo más posible", mediante estos acuerdos con gobiernos, municipios y Cámaras de comercio, ese proceso de relevo generacional "para que ningún escaparate eche la persiana", ha apuntado.