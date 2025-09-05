Comercio y fútbol se unen en una campaña para apoyar al Real Oviedo y al tejido comercial ovetense

OVIEDO, 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Oviedo, a través del Área de Economía, Transformación Digital y Políticas Sociales, ha puesto en marcha el sorteo 'El comercio de Oviedo siempre con nuestro equipo. Somos de primera', una iniciativa que busca fomentar las compras en los negocios locales al tiempo que se respalda al Real Oviedo tras su ascenso a Primera División.

La concejala del área, Leticia González, acompañada por el consejero del club azul, Fernando Corral, y la mascota oficial Garra, presentó este jueves la campaña en Colloto, donde visitaron algunos de los 210 comercios adheridos, como la frutería MariLuz by Silvia, Flores Berta y el kiosko Bustamante.

"El comercio es uno de los principales focos generadores de riqueza y prosperidad, que representan además a la perfección los valores del Real Oviedo: esfuerzo, constancia, compromiso, trabajo en equipo y pasión", destacó González, quien dio el pistoletazo de salida oficial al sorteo.

La campaña, en colaboración con el Real Oviedo, sorteará 24 camisetas oficiales del centenario entre los clientes que realicen una compra mínima de 10 euros en alguno de los establecimientos participantes. Para entrar en el sorteo, será necesario introducir una copia del ticket con los datos del comprador escritos por detrás en las urnas habilitadas. La promoción estará vigente hasta el 27 de septiembre y el sorteo se celebrará el 1 de octubre ante notario.

Se trata del segundo sorteo impulsado por el Ayuntamiento en colaboración con el club oviedista para dinamizar el comercio local. En ocasiones anteriores se repartieron pañuelos y pulseras entre los comerciantes para apoyar al equipo durante las fases de ascenso.