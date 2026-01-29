Comienza en Avilés la segunda edición de las jornadas gastronómicas dedicadas a los guisos de invierno

OVIEDO, 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

Este fin de semana Avilés celebra las jornadas "Homenaje a los guisos de invierno". Durante diez días, desde este viernes hasta el domingo 8 de febrero, una decena de establecimientos hosteleros de la zona ofrecen platos y menús de cuchara a precios populares.

Según han informado desde la Unión de Comerciantes de Avilés, esta es la segunda edición de estas jornadas gastronómicas, impulsadas por la Mancomunidad Comarca Avilés, el Ayuntamiento de Avilés y Hostelería Comarca Avilés-UCAYC.

Durante este periodo, los establecimientos hosteleros participantes ofrecerán menús o platos de cuchara a precios populares, con la intención de acercar esta cocina de arraigo a todos los públicos, como pote, fabada y pote de castañas; guisos marineros como la sopa de marisco o garbanzos con bacalao y espinacas; elaboraciones con la casquería como protagonista...