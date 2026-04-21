Comienza el dragado de la dársena deportiva en el puerto de Llanes: 156.819 euros para mejorar calado y navegación

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OVIEDO, 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias del Gobierno asturiano ha iniciado este martes los trabajos de dragado en la dársena deportiva del puerto de Llanes, una actuación que aumentará el calado de las instalaciones y mejorará las condiciones de navegación. Las obras, que cuentan con una inversión de 156.819 euros y tendrán una duración aproximada de dos meses, han comenzado con la retirada de los pantalanes.

El dragado afectará al primer tramo de amarres, con una superficie de 1.700 metros cuadrados, de donde se retirarán más de 1.600 metros cúbicos de sedimentos, según ha explicado el Gobierno asturiano en nota de prensa. Esta intervención ayudará a optimizar el rendimiento de las embarcaciones y facilitará de forma significativa la maniobrabilidad en los 25 amarres situados en la zona interior del recinto portuario.

La actuación forma parte de un plan integral de mejora del puerto llanisco. A lo largo de este año se complementará con los trabajos que realizará la embarcación La Nalona en el canal de entrada y en el muelle pesquero. Además, dentro de la planificación plurianual de conservación, en 2027 se abordará el dragado del resto de la dársena deportiva, que alberga en total 142 embarcaciones.