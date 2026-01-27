Comienza la huelga en ENCE Navia por el ERE que afecta a 96 puestos de trabajo

Archivo - Biofábrica de Ence Navia. - ENCE - Archivo

OVIEDO, 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

El comité de empresa de ENCE-Navia ha anunciado el inicio, este martes, de las siete jornadas de huelga previstas en la planta papelera asturiana como protesta por el ERE anunciado sobre 96 puestos de trabajo.

En un comunicado, el comité de empresa ha explicado que esta huelga de siete días, iniciada a las 6.00 horas de este martes, se extenderá hasta el día 2 a las 24.00 horas. Han asegurado además que cada nueva movilización "irá en aumento" porque los trabajadores quieren mandar el mensaje "inequívoco" de que no van a permanecer "impasibles" ante "este ataque".

"Responderemos con todas las herramientas legales y sindicales a nuestro alcance, con un calendario sostenido de movilizaciones masivas y con la exposición pública permanente de una decisión que consideramos profundamente injusta", han asegurado, al entender que este ERE es "un auténtico atentado social".

"La empresa pretende eliminar casi un tercio del empleo que genera la fábrica para lograr, en el mejor de los casos, un ahorro irrisorio de entre el 1% y el 2% en los costes de producción", han lamentado. Se trata, a su juicio, de un retorno económico "miserable" que se obtiene "a costa de destruir empleo, deteriorar gravemente la imagen de la compañía en el occidente asturiano y poner en serio riesgo su licencia social para operar".