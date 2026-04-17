Comienza la instalación de los 4.500 contadores de telelectura de agua en La Fresneda, Colloto y El Berrón. - AYUNTAMIENTO SIERO

OVIEDO 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Siero, Ángel García 'Cepi' y el concejal de Saneamiento y Abastecimiento de Agua, Parque Móvil, Asociaciones de Vecinos y Centros Socioculturales en el Ámbito Rural, Pergentino Martínez, visitaron este viernes las labores de instalación de contadores de telelectura de agua en La Fresneda.

En total se van a colocar 1.800 unidades en la urbanización dentro de un contrato con un presupuesto de 853.618 euros que incluye también la colocación de contadores inteligentes en Colloto y El Berrón, sumando 4.500 en total.

La actuación está incluida dentro Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica (PERTE) de Digitalización del Ciclo del Agua que cuenta con fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) Next Generation EU.

El contrato tiene un plazo de ejecución de 4 meses. Tal y como recordó el primer edil durante la visita, esta actuación permitirá la digitalización integral del consumo y la gestión inteligente del abastecimiento.

Actualmente, el Ayuntamiento de Siero dispone de aproximadamente 12.650 contadores inteligentes instalados en Pola de Siero y Lugones. Con el nuevo contrato se pretende ampliar la implantación del sistema de telelectura a otras zonas del municipio, concretamente a La Fresneda, El Berrón, y Colloto, completando progresivamente la digitalización del servicio de abastecimiento de agua en todo el concejo y que con esta última actuación llegará al 75% del total del parque de contadores, más de 17.000 unidades.