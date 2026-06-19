Comienzan las obras del nuevo juzgado de Pravia

Adrián Barbón, en el centro - GOBIERNO DE ASTURIAS

OVIEDO 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Principado, Adrián Barbón, ha participado esta mañana en el acto que da el pistoletazo de salida a las obras del nuevo juzgado de Pravia que se ubicará en el ala este del edificio de La Azucarera, en la capital del concejo. La actuación se enmarca dentro del desarrollo del Plan de Infraestructuras Judiciales impulsado por la Consejería de Hacienda y supondrá una inversión de 3.907.760 euros. La infraestructura contará con financiación europea, concretamente del Fondo de Desarrollo Regional (Feder).

Durante el acto, el presidente ha subrayado que "hoy mi gobierno hace justicia con Pravia con el inicio de una obra largamente demandada" y ha remarcado que "estos son hechos, no promesas". En este sentido, ha incidido en que "a Pravia se le debía un nuevo juzgado y hoy empezamos a saldar esa deuda", recordando que la actuación permitirá que el concejo cuente con "una sede judicial propia del siglo XXI" y reafirmando el compromiso del Ejecutivo con el conjunto del territorio, incluidos los municipios medianos y pequeños.

El Ayuntamiento de Pravia y el Principado firmaron el año pasado el convenio de cesión de una parte del edificio para poder proceder a las obras. El juzgado ocupará el ala este de La Azucarera (unos 1.755 metros cuadrados) y se distribuirá en tres plantas. La administración local se encargará de las obras necesarias para la conexión peatonal entre la vía pública y la entrada principal del inmueble, así como de la circulación peatonal desde las plazas de aparcamiento. La inversión se distribuirá en dos anualidades, con un plazo de ejecución de 18 meses.

Junto al presidente, han participado, entre otras personalidades, el consejero de Hacienda, Justicia y Asuntos Europeos, Guillermo Peláez, la viceconsejera de Justicia, Encarnación Vicente, así como el alcalde de concejo, David Álvarez.