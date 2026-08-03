Comienzan las obras de restauración del río Nalón, en Lada, con 8 millones de inversión

Río Nalón a su paso por Lada. - MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO

LANGREO 3 Ago. (EUROPA PRESS) -

Las obras del proyecto de restauración hidráulica, morfológica y ambiental del río Nalón en el entorno de la antigua central térmica de Lada, en el concejo de Langreo, comenzarán a lo largo de este mes de agosto. La actuación va a suponer una inversión de 8.374.000 euros financiados mediante un convenio de colaboración suscrito entre el Gobierno de España y el del Principado de Asturias.

El proyecto ha sido redactado por la Confederación Hidrográfica del Cantábrico, adscrita al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco). Respecto a la financiación, el Instituto para la Transición Justa (ITJ) va a aportar el 75 por ciento (6,3 millones de euros), mientras que el 25 por ciento restante (2,1 millones de euros) va a correr a cargo de la Consejería de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias del Gobierno asturiano, departamento que se va a encargar de la ejecución de los trabajos.

Las obras van a permitir restaurar el cauce del río en un tramo de aproximadamente un kilómetro de longitud, lo que aumentará la seguridad de las áreas cercanas al reducir la peligrosidad y el riesgo de inundación. De forma paralela, el proyecto contempla la renaturalización del espacio inundable de la margen izquierda para crear un entorno ajardinado con sendas peatonales integrado en el corredor natural del Nalón, considerado en la actualidad uno de los tramos más alterados de la red hidrográfica autonómica.

Asimismo, se va a construir una pasarela peatonal equipada con una plaza y luminarias alimentadas por energía solar que conectará el paseo fluvial con la localidad de La Felguera.

Según han informado desde el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, parte del material excedentario del cauce se va a aprovechar para acondicionar la parcela de Nitrastur en la margen derecha, con vistas a su próxima urbanización e instalación de la Plataforma Logística Asturiana Sociosanitaria promovida por el Principado. A su vez, la aminoración del riesgo de riadas va a posibilitar el uso de los terrenos liberados tras el desmantelamiento de la central de Lada para la implantación de nuevas actividades industriales en el municipio.