Comienzan las obras de reurbanización de la avenida de Gijón de Pola de Siero con una inversión de 900.000 euros - SUIERO

OVIEDO, 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Siero ha iniciado las obras de reurbanización de la avenida de Gijón, en Pola de Siero, una actuación presupuestada en 899.981 euros y con un plazo de ejecución de ocho meses que permitirá mejorar uno de los principales accesos a la localidad desde la carretera AS-377.

Los trabajos se desarrollarán en un tramo de 300 metros comprendido entre las calles Acebo y Río Deva e incluyen la renovación de pavimentos y aceras para mejorar la accesibilidad, la sustitución de las redes de abastecimiento, saneamiento, drenaje y alumbrado público, con la instalación de luminarias LED, así como la colocación de nuevo mobiliario urbano, arbolado y el soterramiento de una batería de contenedores.

Durante una visita al inicio de las obras, el alcalde de Siero, Ángel García, ha destacado que la actuación permitirá transformar una vía que "era más un tramo de carretera que una calle urbana" en un espacio pensado para el disfrute de los vecinos. Asimismo, ha agradecido la colaboración del Principado en la cesión de este tramo, que pasará a ser de titularidad municipal una vez concluyan las obras.