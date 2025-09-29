Comienzan las obras del saneamiento de Cotiellos, Recuistu y La Piniella, en la parroquia de Valdesoto (Siero)

OVIEDO, 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Siero, Ángel García, y el concejal de Caminos en el Medio Rural, Alumbrado Público y Zonas Verdes, Alejandro Villa, han visitado este lunes el inicio de las obras de saneamiento de Cotiellos, Recuistu y La Piniella, en la parroquia de Valdesoto. Los trabajos cuentan con un presupuesto de 884.473 euros y un plazo de ejecución de ocho meses.

Actualmente los núcleos de Cotiellos, Recuistu y La Piniella carecen de red de saneamiento, salvo una zona de La Piniella que dispone de algún tramo de colector vecinal, vertiendo al terreno natural en todo caso.

Durante la visita el primer edil ha indicado que la inversión en este tipo de actuaciones para la parroquia de Valdesoto desde 2015 roza los 3.850.000 euros. Desde 2015 y con los últimos datos de licitación actualizados, el Ayuntamiento de Siero ha invertido cerca de 28 millones de euros en saneamiento en 82 proyectos diferentes dando servicio a 8.759 vecinos y 229 empresas. En 2025, la inversión total será superior a los 4,7 millones de euros sumando las inversiones previstas en los presupuestos y en la modificación de crédito.