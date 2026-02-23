Comienzan a retirar las piedras del argayo en el Puerto de Pajares

Trabajos de limpieza en la N-630, en el Puerto de Pajares, tras un argayo. - DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN ASTURIAS

OVIEDO 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Delegación del Gobierno en Asturias ha informado este lunes de que ya han comenzado los trabajos de retirada de material del desprendimiento que se produjo este domingo en la N-630, en el Puerto de Pajares.

La carretera está operativa con un carril habilitado con semáforo después de que este domingo, en torno a las 11.30 horas, se produjera un argayo que cortó la vía.

La Delegación del Gobierno estima que este mismo lunes queden abiertos los dos carriles de la vía en el punto kilométrico 81.