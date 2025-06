La comisión de Cerredo excluye de las comparecencias a Barbón, a los consejeros Calvo y Marcos, y a Teresa Ribera

OVIEDO 20 Jun. (EUROPA PRESS) -

La comisión para investigar el accidente de la mina de Cerredo en la Junta General ha aprobado este viernes 92 comparecencias de las 97 que habían solicitado los Grupos Parlamentarios, en una sesión marcada por la exclusión del presidente del Principado, Adrián Barbón, los consejeros Marcelino Marcos Líndez y Alejandro Calvo, y la exministra Teresa Ribera, cuyas comparecencias no fueron apoyadas por la izquierda.

La presidenta de la comisión, Covadonga Tomé (G.Mixto), ha destacado el "buen clima" de la sesión y ha explicado que algunas solicitudes quedaron aplazadas por defectos de forma, como la falta de datos personales o la ausencia de justificación sobre la calidad en que se cita a los comparecientes.

No obstante, recalcó que "no se vetará ninguna comparecencia que se ajuste al objeto y marco temporal de la comisión". Entre los aprobados están la actual ministra Sara Aagesen, ex presidenta del Instituto de Transición Justa, así como exconsejeros de Industria como Belarmina Díaz, Nieves Roqueñí y Enrique Fernández, además de empresarios mineros relacionados con Blue Solving y Proiming, incluido el empresario leonés Victorino Alonso.

El diputado socialista, Jacinto Braña, ha justificado el rechazo a algunas comparecencias por su falta de vinculación directa con los hechos investigados. "No vemos relación directa con el Gobierno estatal", dijo en referencia a la ministra Ribera, e insistió en que el objetivo es no dilatar los trabajos "con comparecencias que no aporten nada al objeto de la comisión".

Uno de los puntos más controvertidos fue la inclusión del alcalde de Cangas del Narcea, José Luis Fontaniella (PP), cuya comparecencia fue cuestionada por los grupos de la derecha por carecer, a su juicio, de relación directa con el accidente.

"No entendemos qué aporta a esta comisión el alcalde de Cangas", ha reprochado el diputado del PP, Rafael Alonso, que acusó a la izquierda de aplicar "el rodillo" para "proteger al soldado Barbón" y excluir comparecencias que "podrían arrojar luz" y, en cambio, incluir a representantes del PP "por el simple hecho de ser de la derecha". Una postura similar han defendido Vox y Adrián Pumares (Foro). No obstante, ha valorado positivamente que se aprobara la de la ministra Aagesen y ha defendido que "cuantas más voces escuchemos, mejor".

En la misma línea, se ha pronunciado el diputado de Vox, Gonzalo Centeno, quien ha denunciado que la presidenta de la comisión "oscila según sople el viento" y que el PSOE y Convocatoria por Asturias "impusieron su mayoría para vetar a Barbón y sus consejeros". Centeno ha calificado de "sorprendente" que se excluyera a responsables del área de montes o emergencias, en referencia a Marcelino Marcos y a Alejandro Calvo, y ha cuestionado la "coherencia" de permitir la comparecencia de Aagesen pero no la de Ribera.

Por su parte, la diputada de Convocatoria por Asturias, Delia Campomanes, ha subrayado el "avance" de la comisión, con un "alto consenso" en las aprobaciones y ha defendido la elección de comparecientes del Ministerio de Transición Ecológica con "información directa" sobre las ayudas concedidas, como la actual y la ex directora del Instituto de Transición Justa, y no otras propuestas que considera parte de una "campaña de desprestigio político".

Desde Foro, Adrián Pumares ha criticado lo que considera un "criterio político" de la izquierda para proteger a cargos como Barbón o Calvo, y cuestionó la utilidad de algunas comparecencias aprobadas, como la del alcalde de Cangas del Narcea. "No entendemos qué puede aportar", ha afirmado. Aunque no tiene voto en la comisión, ha expresado que no se opuso a ninguna solicitud, pero considera que "la lógica inicial ha dado paso al interés partidista".

La comisión volverá a reunirse la próxima semana ya que el miércoles es la fecha límite para que los grupos subsanen los defectos formales en las solicitudes restantes.