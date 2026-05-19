La Comisión de Cultura aprueba la iniciativa del PP para reclamar una rebaja fiscal a las galerías de arte

Comisión de Cultura, Política Llingüística y Deporte de la Junta General - CAPTURA DE PANTALLA DE LA WEB DE LA JGPA

OVIEDO, 19 May. (EUROPA PRESS) -

La Comisión de Cultura, Política Llingüística y Deporte de la Junta General ha aprobado este martes una proposición no de ley (PNL) del PP para instar al Gobierno asturiano a reclamar al Ejecutivo central una reducción del IVA aplicado a los servicios de intermediación de las galerías de arte. La iniciativa ha salido adelante con 11 votos a favor y 8 en contra, sin abstenciones, tras recibir el apoyo de PP, Convocatoria por Asturies y Vox, y el rechazo de PSOE y Grupo Mixto.

El diputado del PP José Luis Costillas ha defendido la propuesta al considerar que las galerías de arte constituyen "una infraestructura cultural básica" y ha asegurado que el actual tratamiento fiscal supone "una incoherencia fiscal" que perjudica al sector. Según ha explicado, mientras las obras de arte tributan al tipo reducido del 10%, la comisión de intermediación de las galerías está gravada con un 21%.

Costillas ha explicado que esta situación coloca a España en desventaja respecto a otros países europeos y ha defendido que la normativa comunitaria permite aplicar tipos reducidos vinculados a objetivos culturales. Asimismo, ha reclamado que se reconozca "institucionalmente el papel de las galerías como agentes culturales esenciales".

BAJA LA CARGA FISCAL A LAS GALERÍAS DE ARTE

La iniciativa ha contado con el visto bueno del diputado de Convocatoria por Asturies Xabel Vegas que ha anuncaiado desde el inicio el apoyo de su grupo a la iniciativa al considerar que las galerías "no pueden seguir siendo tratadas normativamente como meros establecimientos o comercios de lujo".

Vegas ha calificado la situación fiscal actual de "auténtico sinsentido" y defendió que las galerías constituyen "un eslabón esencial y una infraestructura cultural básica". No obstante, ha acusado al PP de actuar con "oportunismo político" y de haberse "subido desesperadamente al carro de una movilización que ya existía".

Desde Vox, Gonzalo Centeno ha confirmado también el voto favorable de su grupo al considerar que la propuesta supone "una bajada de impuestos". El diputado defendió que su formación apoyará "siempre" cualquier reducción fiscal, aunque mostró su rechazo a que las rebajas tributarias se limiten a sectores concretos.

RECHAZO A LA INICIATIVA

La portavoz del Grupo Mixto, Covadonga Tomé, ha justificado el rechazo de su formación recordando que el incremento del IVA cultural fue aprobado por un Gobierno del PP en 2012 y ha criticado que los 'populares' "nunca hicieron absolutamente nada" para revertirlo cuando gobernaban.

Tomé ha cuestionado además quién se beneficiaría realmente de la medida y sostuvo que "los intermediarios y los galeristas" serían los principales favorecidos, "en ningún caso los artistas".

Junto a ella, la portavoz socialista Noelia Macías ha rechazado la iniciativa al considerar que se trata de una cuestión de competencia estatal que ya se debate en las Cortes Generales y ha acusado al PP de actuar con "hipocresía y cinismo" por haber impulsado la subida del IVA cultural en 2012.

Por último, Macías ha asegurado que el Gobierno asturiano mantiene un "diálogo permanente y fluido" con las galerías de arte y ha recordado que el Ejecutivo trabaja en una futura Ley de Mecenazgo y en la Ley de Identidad Cultural.