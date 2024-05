El Comité de Empresa de Derechos Sociales reprocha a Barbón que mire "para otro lado" ante la reducción de plazas

OVIEDO, 17 May. (EUROPA PRESS) -

El Comité de Empresa de Derechos Sociales y Bienestar ha reprochado este viernes al presidente del Principado de Asturias, el socialista Adrián Barbón, que mire "para otro lado". "Señor Barbón: ¡Menos dichos y más hechos!", le piden ante la comunicación del Gobierno autonómico de "eliminar 7 plazas de atención directa" en la Consejería.

En nota de prensa, el Comité remarca que al presidente "se le llena la boca diciendo que hay que reforzar protocolos, presupuestos y personal pero ayer el Principado comunicó que va a eliminar 7 plazas de atención directa".

"En los últimos 18 meses ya se han perdido hasta 14 plazas: técnicos de educación infantil en centros de 0-3 años, Trabajadores Sociales, Educadores y Auxiliares Educadores para personas dependientes y centros de menores", añaden.

Igualmente, sostienen que "aunque es una situación que afecta a toda la Consejería, hay centros especialmente castigados en los que no hay ni dirección ni persona responsable, no se sustituyen las ausencias del personal hasta el punto de quedarse una sola trabajadora en el turno de noches para atender a 20 menores distribuidos en 3 pisos".

"Hace un año que se jubiló una educadora y no sólo no se ha sustituido sino que incluso acaban de amortizar la plaza; tampoco hay personal de limpieza suficiente (ya que no se ha renovado a tiempo el contrato con la empresa privada), no disponen de productos de limpieza e higiene básica (papel higiénico, detergente, desinfectante..)", apuntillan.

Con todo, remarcan que desde el Comité de Empresa llevan años reivindicando la necesidad de aumento de plantilla en los centros de trabajo. "Deje de hacer demagogia y actúe urgentemente: pare usted el descalabro que estamos sufriendo en esta Consejería", concluyen.