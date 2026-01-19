El Comité de la Fabrica de Armas de Trubia ve "incomprensible" quedar fuera del proceso inversor de Defensa

Archivo - Vehículos blindados Hunter durante una visita a la fábrica GDELS-SBS en Trubia, a 31 de octubre de 2025, en Oviedo, Asturias (España). Spruds ha visitado la fábrica para conocer de primera mano el proceso de fabricación de los 84 vehículos blind - Imanol Rimada - Europa Press - Archivo

OVIEDO, 19 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Comité de Empresa de la Fabrica de Armas de Trubia, perteneciente a Santa Bárbara Sistemas, ha manifestado este lunes que, asistiendo en estos momentos al mayor proceso inversor del Ministerio de Defensa para el Ejército de Tierra en las últimas décadas, "no pueden comprender, y menos aún compartir que su empresa, y más concretamente la Fábrica de Trubia, en la que desarrollan su trabajo, se quede fuera de este proceso inversor".

"Es incomprensible que se considere ajenos a la industria española a los cientos de personas que trabajan en nuestra fábrica, tanto al personal de Santa Bárbara, como a las personas de las diferentes empresas auxiliares que realizan aquí su trabajo", indican desde el Comité de empresa a través de un comunicado.

Insisten los trabajadores en que "no se puede entender, bajo prisma alguno, que se les deje fuera de programas para los cuales tienen los conocimientos y la experiencia, además de las instalaciones y los medios técnicos necesarios para llevarlos a cabo". Añaden que es más incomprensible aun tratándose de una Fábrica que, como la de Trubia, pertenece al Ministerio de Defensa.

Así destaca el comunicado remitido por el Comité de empresa que si en España existe una fábrica con conocimientos, historia y capacidad en materia de artilleria, esa es la Fábrica de Armas de Trubia. Basta con ver las capacidades del Ejército de Tierra, con el que tan estrechamente hemos trabajado continuamente a lo largo del tiempo.

En la actualidad, trabajan de manera estable en la Fábrica de Armas Trubia más de 900 personas, pertenecientes a Santa Barbara, y las diferentes empresas auxiliares que prestan aquí sus servicios.

"Desde el Comité de Empresa de Trubia no podemos asumir que todos estos puestos de trabajo puedan llegar a verse amenazados por la indiferencia a la que estamos siendo sometidos de manera persistente", concluye el comunicado.