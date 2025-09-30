Comité de TUA critica la imposición de cámaras 'Drivecam' por supuesta seguridad mientras se ignoran sus descansos

OVIEDO, 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Comité del transporte urbano de Oviedo (TUA) ha manifestado este martes su descontento con la instalación de los dispositivos de vigilancia Drivecam en los vehículos, iniciada por la empresa. En un comunicado explican que, a pesar de que la entidad alega "razones de segurdad", ellos consideran que existen "medidas menos invasivas y más fáciles de adoptar, como una mayor contratación".

Junto a esto, el Comité ha advertido de que la seguridad también depende de cumplir los descansos del personal y han indicado que las bajas apenas se cubren, lo que provoca falta de personal y no se respetan los cuadrantes de descansos del personal eventual.

Además, han señalado que actualmente hay trabajadores que llegan a encadenar siete jornadas continuadas, descansan un día y vuelven a realizar otras siete, con jornadas que pueden alcanzar las 10 horas. Algunos trabajadores llegan a trabajar 26 días al mes, según han indicado.

"Ante la falta de conductores se cubren servicios durante los descansos, y también se llama a trabajadores que están de vacaciones para reincorporarse al trabajo", han añadido.

El comité también ha criticado que se sigue sin instalar baños para el personal, que a veces depende "de la buena voluntad de locales comerciales, bares o vecinos de las cabeceras". La empresa mantiene que hay baños disponibles en la Universidad, EASMU y otros lugares, pero el Comité apunta que "no tienen ni de lejos los horarios de apertura que tiene el servicio de autobús".