La compraventa de viviendas en Asturias aumenta un 17,1% en julio, aunque se ralentiza respecto al mes anterior

OVIEDO 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

La compraventa de viviendas en Asturias ha subido un 17,1% en julio respecto al mismo mes del año anterior (frente a una subida del 13,68% a nivel nacional), hasta sumar un total de 1.455 operaciones, aunque se ralentiza, con puntos menos que la tasa interanual registrada el mes anterior, según datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

De las operaciones de compraventa anotadas en julio en Asturias, 1.277 se realizaron sobre viviendas libres y 178 sobre inmuebles de protección oficial. Atendiendo a la antigüedad de los inmuebles, 303 operaciones correspondieron a viviendas nuevas, y 1.152 estuvieron relacionadas con edificios usados.

En julio se realizaron un total de 2.364 operaciones sobre viviendas. Además de las 1.455 compraventas, 526 fueron herencias, 46 donaciones y 1 permutas.

En total, durante julio se transmitieron en Asturias 3.914 fincas urbanas a través de 2.461 compraventas, 785 herencias, 67 donaciones, 3 permutas y 598 operaciones de otro tipo.

Igualmente, se realizaron 1.498 transmisiones sobre fincas rústicas, entre las que se registraron 630 herencias, 496 compraventas, 57 donaciones, 3 permutas y 312 operaciones de otro tipo.

La compraventa de viviendas subió en todas las comunidades, con Extremadura (+27,96%) Aragón (+23,84%) y Castilla - La Mancha (+21,10%) a la cabeza, salvo en Navarra (-15,69%) y Cantabria (-5,85%)