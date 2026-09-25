La compraventa de viviendas en Asturias baja un 15,2% tras empeorar su evolución interanual en julio

Infografía con cifras de compraventa de viviendas en julio a nivel de comunidades y provincias, según la Estadística de Transmisiones de Derechos de la Propiedad (ETDP) del Instituto Nacional de Estadística (INE). - Europa Press

OVIEDO, 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

La evolución de la compraventa de viviendas en Asturias en julio empeora y desciende un 15,2% respecto al mismo mes del año anterior (frente a una bajada del 5,11% a nivel nacional), hasta un total de 1.234 operaciones, según datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Si se compara con el mes anterior, la compraventa retrocede en la comunidad, con una caída del 9,5% intermensual. A pesar de la caída, las 1.234 compraventas de viviendas suponen el cuarto mejor dato de este índice en un mes de julio en la región de la serie histórica.

De las operaciones de compraventa anotadas en julio en Asturias, 1.129 se realizaron sobre viviendas libres y 105 sobre inmuebles de protección oficial. Atendiendo a la antigüedad de los inmuebles, 247 operaciones correspondieron a viviendas nuevas, y 987 estuvieron relacionadas con edificios usados.

En julio se realizaron un total de 2.187 operaciones sobre viviendas. Además de las 1.234 compraventas, 553 fueron herencias, 42 donaciones y 1 permutas.

En total, durante julio se transmitieron en Asturias 4.072 fincas urbanas a través de 2.235 compraventas, 895 herencias, 69 donaciones, 11 permutas y 862 operaciones de otro tipo.

Igualmente, se realizaron 1.516 transmisiones sobre fincas rústicas, entre las que se registraron 668 herencias, 543 compraventas, 46 donaciones, 4 permutas y 255 operaciones de otro tipo.

Por territorios, Navarra es la comunidad donde mejor se comportó en julio la compraventa de viviendas en tasa interanual con una subida del 26,36% seguida de Galicia, un 10,76% más, y Castilla y León (+9,69%). En el lado contrario del ranking se sitúan Asturias, Baleares y País Vasco con caídas del 15,19%, 14,3% y del 12,37%, respectivamente

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DATOS NACIONALES

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Contenido multimedia:

Gráficos de la evolución de la compraventa de viviendas

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