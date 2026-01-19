La compraventa de viviendas en Asturias y cae un 5,9% tras empeorar su evolución interanual en noviembre

Archivo - Gijón - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO 19 Ene. (EUROPA PRESS) -

La evolución de la compraventa de viviendas en Asturias en noviembre desciende un 5,9% respecto al mismo mes del año anterior (frente a una subida del 7,8% a nivel nacional), hasta un total de 1.239 operaciones, según datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Si se compara con el mes anterior, la compraventa retrocede en la comunidad, con una caída del 22,7% intermensual. A pesar de la caída, las 1.239 compraventas de viviendas suponen el tercero mejor dato de este índice en un mes de noviembre en la región de la serie histórica.

De las operaciones de compraventa anotadas en noviembre en Asturias, 1.118 se realizaron sobre viviendas libres y 121 sobre inmuebles de protección oficial. Atendiendo a la antigüedad de los inmuebles, 214 operaciones correspondieron a viviendas nuevas, y 1.025 estuvieron relacionadas con edificios usados.

En noviembre se realizaron un total de 2.197 operaciones sobre viviendas. Además de las 1.239 compraventas, 557 fueron herencias, 41 donaciones y 5 permutas.

En total, durante noviembre se transmitieron en Asturias 3.849 fincas urbanas a través de 2.225 compraventas, 896 herencias, 69 donaciones, 10 permutas y 649 operaciones de otro tipo.

Igualmente, se realizaron 1.945 transmisiones sobre fincas rústicas, entre las que se registraron 790 herencias, 649 compraventas, 65 donaciones, 20 permutas y 421 operaciones de otro tipo.

Por territorios, Canarias es la comunidad donde mejor se comportó en noviembre la compraventa de viviendas en tasa interanual con una subida del 30,15% seguida de Navarra, un 21,57% más, y Murcia (+18,04%). En el lado contrario del ranking se sitúan Madrid, Asturias y Baleares con caídas del 9,43%, 5,92% y del 3,34%, respectivamente