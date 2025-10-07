La comunidad energética de Asoleyar suma al Ayuntamiento a su proyecto de abaratamiento de la factura de luz

El concejal de Infraestructuras Urbanas y Rurales del Ayuntamiento de Gijón, Gilberto Villoria, en rueda de prensa en el Consistorio gijonés acompañado del presidente de la asociación de la Comunidad Energética de Santa Bárbara (Asoleyar), Ángel Pérez. - EUROPA PRESS

La asociación de Santa Bárbara buscan más socios que se unan al sistema de energía solar

GIJÓN, 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Infraestructuras Urbanas y Rurales del Ayuntamiento de Gijón, Gilberto Villoria, ha comunicado este martes que la Junta de Gobierno local ha aprobado en este día asignar la gestión de la producción de la comunidad energética de Asoleyar al contrato de servicios energéticos adjudicado a Acciona.

Así lo ha indicado, en rueda de prensa en el Consistorio gijonés, acompañado del presidente de la asociación de la Comunidad Energética de Santa Bárbara (Asoleyar), Ángel Pérez.

Villoria, a este respecto, ha explicado que el Ayuntamiento cede las cubiertas del centro cívico-social y de la asociación de vecinos y del centro mayores, para instalar en ellas una planta fotovoltaica.

Esa planta va a generar más de 79,2 kilovatios, que es la potencia instantánea máxima en las condiciones óptimas que se estima que va a generar, y va a suponer una producción de casi 90.000 kilovatios hora-año.

De esta forma, el Ayuntamiento participa en esta asociación en un 13 por ciento y se revierta al mismo el prorrateo de esos casi 90.000 kilovatios hora-año (11.600).

Sobre esta cuestión, ha puesto de ejemplo que esos 11.600 kilovatios hora-año vienen a suponer el doble de lo consumido por la biblioteca pública de Roces, por lo que se podría destinar a cubrir el consumo íntegro de este equipamiento o de otro edificio municipal similar.

Ha señalado, también, que esta energía se puede repartir entre edificios, a fecha de hoy, situados en un radio de dos kilómetros de la planta fotovoltaica, en el que, según el edil, hay múltiples edificios municipales. Ha aludido, en este caso, a la Asociación de Vecinos de Nuevo Roces, el Centro Municipal Gijón Sur o incluso el Centro Municipal del Llano.

Ha indicado, unido a ello, que Acciona lo que va a hacer es optimizar estos 11.600 kilovatios, es decir, que decidirá dónde se distribuyen con función a las distintas tarifas y las distintas franjas horarias, para conseguir con ello "el máximo ahorro", ha apuntado.

Ha explicado, por otro lado, que la inversión es de unos 140.000 euros, de los cuales corresponden al Ayuntamiento gijonés un total de 18.000 euros. A esto ha añadido que se consiguió una subvención del IDAE de 64.000 euros.

Esa subvención tiene un plazo de finalización a 31 de diciembre de este año para la ejecución de la obra de la instalación de la planta fotovoltaica, aunque ha precisado que "se hace rápido" ya que "no es nada complicado", ha apuntado.

Pérez, por su parte, ha agradecido el apoyo del Ayuntamiento, que fue quien recibió por primera vez la propuesta de hacer un barrio solar, a los vecinos que se han sumado a la iniciativa y a todos aquellos que la han hecho posible.

Asimismo, ha señalado que se quiere llegar al mayor número posible de vecinos de Gijón con este sistema, a lo que ha remarcado que no se van a centrar única y exclusivamente en el barrio de Santa Bárbara. Y si bien el límite son dos kilómetros, ha matizado que hay una propuesta de un decreto que se modificará con lo que se podría llegar a cinco kilómetros y ser más flexibles.

También ha apuntado que la limitación de socios está en 49 socios más el Ayuntamiento y actualmente son 32 socios. Por este motivo, han animado a contactar con la asociación quien esté interesado en el correo electrónico asoleyar@gmail.com.

Sobre esta cuestión, ha explicado que hay socios que son vecinos de Santa Bárbara, pero también de barrios cercanos como Nuevo Roces o el Polígono de Pumarín.

Este sistema, han destacado, que no solo abarata la factura energética, sino que evita, al ser energía limpia, la emisión de 20 toneladas de CO2 anuales a la atmósfera.

Pérez ha remarcado, por otra parte, que la gestión de esta energía va a ser propia de sus propios socios, que son los que van a decidir un poco anualmente qué porcentajes de energía se van a adjudicar.

Incluso ha avanzado que tienen en mente que una parte de la energía que van a generar pueda ir a parar a gente que, en algún momento, esté en situación de pobreza energética. "Son modelos muy novedosos", ha reconocido, a lo que ha incidido en que es consciente de que tienen unos encajes que son "complejos, pero todo se puede caminar y probablemente en algún momento también lleguemos hasta ahí".

Preguntado sobre el coste para los socios, ha aclarado que hay una parte que es subvención del IDAE, pero que la entregan al final de la obra, por lo que los socios deben adelantar esa parte del dinero además de la que deben aportar.

En este sentido, ha señalado que han planteado hacer una derrama por socio de 2.650 euros, calculada sobre un número de 49 socios más el Ayuntamiento. Eso sí, de esa derrama inicial hay que descontar la subvención cuando llegue, que será de 1.200 euros por socio.

Se suma a ello la subvención que aporta el Ayuntamiento al IBI, que es del 50 por ciento de subvención en la cuota del IBI durante cinco años. En cuanto al ahorro en la factura energética, ha indicado que la estiman entre el 20 y el 30 por ciento.