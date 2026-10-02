Concedida la licencia de centro cultural al espacio Kuivi tras subsanar las deficiencias técnicas

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OVIEDO, 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Oviedo ha otorgado al espacio Kuivi (Almacenes Industriales) la correspondiente licencia de actividad para operar como centro de exposiciones artísticas y culturales. La concesión ha tenido lugar tras la subsanación de los requerimientos exigidos al promotor en materia de ruidos y evacuación de incendios, lo que ha permitido legalizar la actividad artística y cultural del recinto.

Según ha informado el área de Gestión Urbanística a través de una nota de prensa, se ha verificado el cumplimiento de los informes técnicos en materia de seguridad. En concreto, el promotor ha presentado un plan de autoprotección para la evacuación de incendios y ha certificado las mediciones de sonido requeridas tras ejecutar mejoras en el aislamiento del centro, en el portón de la nave y mediante la instalación de material fonoabsorbente.

Con motivo de la Noche Blanca que se celebra este sábado, el espacio ha obtenido una licencia extraordinaria al amparo de los artículos 18 y 19 de la Ley de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas (LEPAR), la cual le permitirá albergar tres conciertos programados.

El segundo teniente de alcalde y concejal de Planeamiento y Gestión Urbanística, Nacho Cuesta, ha destacado que con esta resolución el Ayuntamiento ha cumplido los compromisos asumidos en sede plenaria de autorizar las actividades culturales y garantizar la legalidad de las acciones en el espacio.

Cuesta ha avanzado que el Consistorio continúa trabajando con la propiedad para concluir el expediente de licencia destinado a la celebración de conciertos, con la previsión de resolverlo de manera definitiva durante este mismo mes. Según ha señalado, este espacio "supone el embrión del futuro Barrio Cultural de Ciudad Naranco y es una pieza angular del proyecto con el que Oviedo aspira a ser Capital Europea de la Cultura en 2031".