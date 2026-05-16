El concejo acoge el XIV Encuentro de Clubes de Lectura de Asturias con la escritora Marta Sanz como invitada

Celebración del XIV Encuentro de Clubes de Lectura de Asturias - AYTO. SIERO

SIERO, 16 May. (EUROPA PRESS) -

El Teatro Auditorio de Pola de Siero ha acogido este sábado el XIV Encuentro de Clubes de Lectura de Asturias, una cita que ha contado en esta edición con la participación de la escritora Marta Sanz como autora invitada.

La organización del evento ha corrido a cargo del Grupo de Animación a la Lectura de las bibliotecas públicas asturianas, que ha desarrollado la iniciativa en colaboración con el Ayuntamiento de Siero y la Asociación de Librerías de Asturias.

Durante su intervención para dar la bienvenida a los asistentes, la concejala de Cultura, Recursos Humanos y Policía Local de Siero, Aurora Cienfuegos, ha destacado que el concejo "ha sido tradicionalmente y sigue siendo un lugar de lectores".

En este sentido, la edil ha detallado que el territorio cuenta con siete bibliotecas públicas diseminadas y, vinculados a ellas, cinco clubes de lectura "muy activos", muchos de cuyos participantes han asistido al encuentro.

Asimismo, Cienfuegos ha rememorado que la vinculación del municipio con la lectura "viene de antiguo", al recordar que en las primeras décadas del siglo XX estuvo en funcionamiento la Biblioteca Circulante Urania, un modelo de la Ilustración englobado en las conocidas como Bibliotecas Populares, que se extendieron por España y principalmente por Asturias.

La concejala ha señalado que el lema 'Leer Juntos Mucho Más Que Leer' resume la esencia de los clubes de lectura y enlaza con la historia de aquella primera biblioteca. Según ha explicado, este proyecto tuvo su germen en la unión de cuatro jóvenes técnicos de la mina Hermanos Felgueroso que formaron la sociedad 'Los Cuatro de Saus' en las postrimerías del siglo XX. Con esta sociedad, los fundadores se comprometían a "poner una perrona cada vez que cometiesen una incorrección lingüística" con el fin de adquirir un diccionario y libros de literatura y técnicos.

Al finalizar el encuentro entre la autora invitada y los lectores, se ha llevado a cabo una firma de libros para clausurar la jornada.