El concejo acogerá la 8ª Marcha Solidaria "Corre con Galbán",

Presentación de la Carrera Galbán en Siero. - AYTO. SIERO

OVIEDO 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

El primer teniente de alcalde, Javier Rodríguez, y el concejal de Deporte, Salud y Protección contra Incendios, Jesús Abad, presentaron la 8ª Marcha Solidaria 'Corre con Galbán', que se celebrará el domingo 22 de febrero de 2026 a las 12:00 horas de forma simultánea en los 78 municipios del Principado de Asturias.

Se trata de una de las citas solidarias más populares del calendario asturiano, en la que pueden participar personas de todas las edades, ya sea caminando o corriendo.

En la edición del pasado año, la marcha reunió a más de 1.500 participantes en Pola de Siero, dentro de una convocatoria que movilizó a decenas de miles de personas en toda la región.

La iniciativa, organizada por la Asociación Galbán, tiene como objetivos visibilizar la lucha contra el cáncer infantil y destinar la recaudación a proyectos de investigación. La edición de 2026 coincide con el 25 aniversario de la asociación, y se espera que la participación supere los récords de años anteriores.

El primer teniente de alcalde animó a los vecinos a sumarse a la marcha. "La marcha solidaria 'Corre con Galbán' es una de las principales, si no la principal, de Asturias. El año pasado contamos con 1.500 participantes en Siero, y estamos encantados de colaborar de nuevo. Invitamos a todos los vecinos a participar este domingo 22 de febrero y formar parte de esta gran marea solidaria que visibiliza la lucha contra el cáncer infantil", dijo.

Las inscripciones en Siero estarán disponibles de forma presencial a partir de este viernes en el outlet de El Corte Inglés de La Pola, en horario de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 21:00. El precio único es de 6 euros e incluye una camiseta conmemorativa de esta edición especial.