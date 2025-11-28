Concentración en Langreo en favor de la Brigada de Salvamento Minero

Concentración a favor de la Brigada de Salvamento Minero - FORO ASTURIAS

OVIEDO 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

Más de doscientas personas han participado este viernes en una concentración en Sama de Langreo con el objetivo de que permanezca la Brigada de Salvamento Minero.

La movilización ha tenido lugar con lemas como 'Ningún minero queda dentro ' o 'Salvar a la Brigada. Dignidad salarial y respeto'. Los efectivos de la Brigada mantienen un conflicto laboral con la empresa pública Hunosa, a la que le reclaman el pago de 9.000 horas extra.

El colectivo de brigadistas se han reunido esta semana con la dirección de la compañía, pero hasta la fecha no han llegado a un acuerdo. En el caso de que no exista una solución antes del 7 de diciembre, los miembros de la brigada están dispuestos a cesar de sus cargos.