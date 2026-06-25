El concierto de Aitana en Avilés contará con accesos escalonados desde las 17.30 horas para sus 20.000 asistentes

Archivo - La cantante Aitana en el photocall de la gala de los Latin Grammy 'Andalucía es Música'. A 10 de septiembre de 2025, en Sevilla (Andalucía, España). - EUROPA PRESS - Archivo

AVILÉS 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Pabellón de Exposiciones de La Magdalena en Avilés lo tiene todo preparado para acoger este viernes el concierto de la artista Aitana, en el marco de su gira 'Cuarto Azul World Tour', para el cual se han vendido la totalidad de las localidades disponibles, cerca de 20.000 entradas.

Según informa el Ayuntamiento en una nota de prensa, la apertura de puertas se realizará de manera escalonada según el tipo de entrada. Los asistentes con pases 'Early Access Front Stage' o 'Early Access Pista' deberán presentarse a las 17.30 horas en el acceso de la calle El Bosque para entrar a partir de las 18.00 horas. Por su parte, el público general accederá a partir de las 19.00 horas a través de tres puntos diferenciados en la calle María de Maeztu destinados a 'Front Stage y Gradas', personas con movilidad reducida (PMR) y 'Pista'.

Para garantizar el correcto desarrollo del evento, la Policía Local ha organizado un dispositivo especial de seguridad y movilidad que desplegará un total de 32 efectivos desde las 08.00 horas de la mañana, reforzándose con la totalidad de la plantilla a partir de las 14.00 horas. Asimismo, el Plan de Autoprotección contará con la participación de 85 personas entre vigilantes y auxiliares de seguridad privada, sumado al despliegue que realizará la Policía Nacional.

CAMBIOS EN LA CIRCULACIÓN Y APARCAMIENTOS

Las restricciones de tráfico comenzarán este jueves a las 23.00 horas con la prohibición de estacionamiento en las vías adyacentes al pabellón, una medida que se prolongará hasta las 7.00 horas del sábado 27. Esta prohibición afectará a la totalidad de las calles María de Maeztu y El Bosque, así como a tramos de las calles de La Amistad, La Magdalena, El Barrial y la zona de Fuente Santos. Además, desde las 08.00 horas del viernes se invertirá el sentido de circulación en la calle de La Magdalena y se limitará el paso en la calle Amistad.

Ante la gran afluencia de público, el Ayuntamiento ha puesto a disposición de los asistentes un total de 1.467 plazas de aparcamiento gratuito distribuidas en el PEPA, La Grandiella, el CIFP Avilés, el CEIP El Quirinal y La Curtidora, a las que se añaden 1.273 plazas de pago en los estacionamientos de La Exposición, plaza de España, calle Cuba y el Centro Niemeyer.

Por último, el Consorcio de Transportes de Asturias (CTA) ha establecido un servicio especial de autobuses con frecuencias reforzadas de ida y vuelta para conectar Avilés con Oviedo y Gijón. Las salidas de la tarde se realizarán a las 17.45, 18.15, 19.00 y 19.30 horas, mientras que los trayectos de regreso nocturnos están fijados para las 00.30, 00.45, 01.45 y 02.00 horas, con origen y destino en la avenida Gutiérrez Herrero.