Los conciertos de Aitana y El Último de la Fila dejan 2,6 millones de impacto económico en Avilés

La cantante Aitana - ICÓNICA FEST SEVILLA

OVIEDO, 28 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Avilés ha estimado que los conciertos de Aitana y El Último de la Fila, celebrados en las dos últimas semanas en el pabellón de La Magdalena, han reunido a unas 20.000 personas y generado un impacto económico cercano a los 2,6 millones de euros.

Según ha informado el Consistorio, el 75% de los asistentes procedían de fuera de Avilés y entre 3.500 y 4.500 personas pernoctaron en Asturias durante los dos fines de semana, con una ocupación completa de los hoteles y casas rurales de la comarca.

La concejala de Cultura, Yolanda Alonso, ha señalado que ambos conciertos suponen "un antes y un después" para la ciudad y demuestran la capacidad del pabellón de La Magdalena para acoger grandes eventos. "Nuestra idea es seguir aprovechando las oportunidades que nos da tener un recinto como el pabellón de La Magdalena", ha afirmado.

El Ayuntamiento también destaca que unas 600 personas trabajaron durante dos semanas en el montaje, la producción y la asistencia de ambos conciertos, la mayoría de ellas de Avilés y Asturias, y subraya el impacto cultural y promocional de los espectáculos.

Además, el dispositivo de movilidad y seguridad contó con la participación de 32 agentes de la Policía Local, refuerzo de la Policía Nacional y 84 vigilantes y auxiliares de seguridad privada.