El Concurso Hípico Internacional de Gijón renueva por primera vez la totalidad de sus 266 palcos

Archivo - El jinete Kevin González de Zárate compite en la disciplina de saltos en el hipódromo de Las Mestas, a 28 de agosto, en Gijón, Asturias, (España). (Archivo) - Jorge Peteiro - Europa Press - Archivo

GIJÓN, 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Patronato Deportivo Municipal de Gijón ha comunicado este viernes que el Concurso Hípico Internacional de Gijón ha completado, por primera vez en su historia, la renovación de la totalidad de los 266 palcos disponibles en el Complejo Deportivo de Las Mestas para la edición de 2026.

En concreto, se han renovado los 236 palcos de la grada oeste y los 30 de la grada este, por lo que este año no saldrá ningún palco a la venta ni será posible realizar cambios entre los abonados, al no existir disponibilidad, según una nota de prensa del Consistorio gijonés.

La edición de 2025 cerró con un récord cercano a los 53.000 asistentes, con casi 10.000 más que el año anterior, confirmando la excelente acogida de un evento que cada año incrementa su atractivo.

El concejal de Deportes y Educación, Jorge Pañeda, ha destacado que "este éxito responde al trabajo realizado para seguir elevando el nivel deportivo de la competición, mejorar las infraestructuras del recinto y ampliar la oferta de ocio y actividades complementarias, reforzando así la experiencia de los asistentes y el prestigio internacional del Concurso Hípico de Gijón".

La edición de este año se celebrará del 25 al 30 de agosto en el Complejo Deportivo de Las Mestas. Las personas interesadas en asistir todavía pueden adquirir entradas, abonos y asientos, de acuerdo con los plazos establecidos, a través de la página web entradashipico.gijon.es.