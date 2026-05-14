Condenado a 3 años y medio de prisión por robo a punta de pistola en hotel de Gijón

Archivo - Palacio de Justicia de Gijón. - EUROPA PRESS - Archivo

GIJÓN, 14 May. (EUROPA PRESS) -

Un hombre juzgado este jueves por un robo a punta de pistola en un hotel de Gijón en marzo de 2023 ha reconocido los hechos y ha aceptado una condena de tres años y medio de prisión.

Según una nota de prensa de la Fiscalía de Área de Gijón, el acuerdo de conformidad se alcanzó antes de la vista oral que estaba señalada para este día en la Sección Penal del Tribunal de Instancia de Gijón, plaza 1.

De acuerdo al relato fiscal, sobre las 02.00 horas del 4 de mayo de 2023, el acusado, junto con otra persona que no ha podido ser identificada, entró en un hotel ubicado en la avenida de Galicia de Gijón, mientras un tercero - igualmente sin identificar- esperaba fuera a bordo de una furgoneta.

Ya en el interior del hotel, el acusado se dirigió a un empleado del establecimiento que se encontraba limpiando en la zona del bar, mientras el acompañante del acusado lo encañonó con una pistola. En total, lograron apoderarse de 960 euros.

A continuación, abandonaron el establecimiento en dirección a la calle Zumalacárregui, donde se encontraba la tercera persona no identificada, aguardando en la furgoneta para huir.

Los hechos fueron considerados constitutivos de un delito de robo con intimidación en edificio abierto al público, previsto en el artículo 242.1 y 2 del Código Penal, en relación con el artículo 241.1.

Al margen de la pena de cárcel, se impone al acusado el pago las costas procesales. Además, en concepto de responsabilidad civil, el procesado indemnizará al propietario del hotel con 960 euros, más los intereses legales correspondientes.