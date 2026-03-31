Condenado a dos años de cárcel el policía que disparó a un coche en La Florida en 2022

Archivo - Explanada del pozo de San Lázaro de Paniceres, en el barrio de La Florida, donde se produjo el tiroteo de la Policía Local al vehículo en el que se encontraban dos estudiantes de medicina. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO, 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Asturias ha condenado a dos años de cárcel a uno de los agentes de la Policía Local de Oviedo implicados en el tiroteo de La Florida, en 2022. El otro agente ha sido absuelto. Una de las magistradas ha emitido un voto particular en el que justifica la absolución de ambos agentes.

La sentencia, a la que ha tenido acceso Europa Press, considera probado que el 24 de junio de 2022 los dos policías llegaron a las 21.00 horas en un coche camuflado y sin llevar uniforme hasta la zona del Pozo de San Lázaro de Paniceres, en las inmediaciones del barrio de la Florida. Allí se encontraban dos jóvenes en el interior de otro vehículo que estaba estacionado.

El agente ahora condenado se acercó al lado del conductor y requirió al conductor que bajara la ventanilla para identificarse pero el integrante del vehículo, al no estar seguro de que fueran policías y sentir miedo por su integridad y la de la chica que le acompañaba, arrancó el coche y realizó una maniobra de huida.

TRES DISPAROS

Cuando el vehículo ya se estaba alejando, el agente condenado efectuó tres disparos con su arma reglamentaria contra el lateral izquierdo del coche con la intención de detenerlo. Dos balas impactaron en la puerta trasera izquierda y una en la delantera, provocando la fractura de la ventanilla del conductor. A continuación, los ocupantes continuaron la marcha mientras la mujer llamaba al 112 pidiendo auxilio.

Los agentes los persiguieron hasta detenerlos en la calle Luis José de Ávila, donde el otro procedió a la detención del conductor, empleando la fuerza mínima necesaria, aunque causándole lesiones leves

Como consecuencia de este suceso, el conductor del vehículo sufrió un subsíndrome de estrés postraumático que requirió tratamiento farmacológico y psicológico durante 60 días. La mujer, por su parte, padeció un síndrome de estrés postraumático y un agravamiento de su depresión previa, necesitando tratamiento médico durante 210 días.

UNA ACTUACIÓN "TOTALMENTE INNECESARIA" POR PARTE DEL AGENTE

Para el tribunal de la Audiencia Provincial, no ha quedado probado que el proceder del conductor generase una situación "objetiva" de riesgo ni tampoco la "creencia subjetiva" del otro agente de que existía tal situación de riesgo.

Sí quedó probado, a juicio del Tribunal, que la actuación del agente que disparó al coche "fue totalmente innecesaria" y que "se sitúa en el marco de un comportamiento injustificado, desproporcionado y desvinculado de toda finalidad defensa". Es por ello que el Tribunal ha rechazado la circunstancia eximente de responsabilidad invocada en su escrito de defensa.

VOTO PARTICULAR

La magistrada que ha emitido un voto particular argumenta que el agente de la Policía Local de Oviedo debería ser absuelto porque su actuación no fue dolosa. Sostiene que su intervención se dirigía exclusivamente a detener el vehículo y no a lesionar a sus ocupantes.

El voto particular subraya que el agente actuó bajo la creencia de que su compañero corría un riesgo inminente de atropello. Esta percepción se considera lógica dado que, instantes antes, el propio agente 2002 había sufrido una lesión cuando el vehículo le pasó por encima de un pie al iniciar la huida.

Por otro lado, la magistrada critica que la acusación particular --única parte acusadora, ya que el Fiscal pidió la absolución-- presentó una calificación jurídica con "graves inconcreciones".