Condenado un vecino de Oviedo por agresión sexual a una antigua compañera de colegio durante una fiesta en Ventanielles

OVIEDO, 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un vecino de Oviedo ha asumido un delito de agresión sexual tras realizar tocamientos a una antigua compañera de colegio durante la celebración de una fiesta popular en el barrio de Ventanielles, aprovechando que la mujer había ingerido una gran cantidad de alcohol y no estaba en condiciones de prestar un consentimiento libre.

La vista oral estaba señalada este martes en la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Oviedo. Los hechos ocurrieron la noche del 28 de mayo de 2023, cuando la víctima había quedado con el acusado en la fiesta. Según la Fiscalía, sobre la una de la mañana, el hombre llevó a la mujer a una zona de prado y la tumbó en el suelo, procediendo a realizar tocamientos mientras ella permanecía desorientada. Empleados de atracciones instaladas en el lugar intervinieron para evitar que abandonara la zona, y el acusado llegó a propinar un puñetazo a un niño de 13 años que intentaba impedir los hechos.

El 30 de mayo, se impuso al acusado la prohibición de acercarse a menos de 300 metros de la víctima, su domicilio o lugar de trabajo, y de comunicarse con ella por cualquier medio. Los hechos fueron calificados como constitutivos de un delito de agresión sexual y un delito leve de lesiones.

Tras reconocer los hechos, el acusado aceptó una condena de 1 año y 4 meses de prisión por agresión sexual, con inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante la condena; prohibición de acercarse a la víctima y comunicarse con ella durante cinco años; libertad vigilada durante 2 años y 6 meses; y multa de 1 mes por el delito de lesiones, con responsabilidad personal subsidiaria en caso de impago.

Además, deberá indemnizar a la víctima con 3.500 euros por daños morales, al menor con 436 euros por lesiones, y al SESPA por los gastos médicos ocasionados, más los intereses legales correspondientes.