Un conductor de 26 años herido en un accidente de tráfico en Avilés

Coche accidentado - SEPA

OVIEDO 14 May. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 26 años ha resultado herido este jueves tras sufrir un accidente de tráfico en el municipio de Avilés. El joven ha sido trasladado a un centro hospitalario.

Según información del Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA), el herido conducía un turismo y se salió de la vía a la entrada de Llaranes.

La sala del 112 Asturias recibió el aviso a las 5.20 horas. Hasta el lugar se trasladaron bomberos del parque de Avilés. Excarcelaron del coche al accidentado, que fue trasladado al Hospital Universitario de San Agustín para estudios complementarios.