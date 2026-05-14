Un conductor de 26 años herido en un accidente de tráfico en Avilés

Coche accidentado
Coche accidentado - SEPA
Europa Press Asturias
Publicado: jueves, 14 mayo 2026 10:45
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OVIEDO 14 May. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 26 años ha resultado herido este jueves tras sufrir un accidente de tráfico en el municipio de Avilés. El joven ha sido trasladado a un centro hospitalario.

Según información del Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA), el herido conducía un turismo y se salió de la vía a la entrada de Llaranes.

La sala del 112 Asturias recibió el aviso a las 5.20 horas. Hasta el lugar se trasladaron bomberos del parque de Avilés. Excarcelaron del coche al accidentado, que fue trasladado al Hospital Universitario de San Agustín para estudios complementarios.

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