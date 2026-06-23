Un conductor de 66 años herido de consideración tras salirse de la carretera y chocar en Nava - SEPA

OVIEDO, 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 66 años ha resultado herido este martes después de que el coche que conducía se saliera de la carretera N-634 y chocara contra la bionda a la altura de Nava, en dirección a Oviedo, tal y como ha informado el SEPA.

Según los datos del Servicio de Atención Médica Urgente (SAMU), el herido fue trasladado en helicóptero al Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA), donde permanece con pronóstico reservado, pendiente de más pruebas y de una nueva valoración médica. Antes de su evacuación fue atendido y estabilizado por los equipos sanitarios desplazados al lugar.

El conductor quedó atrapado en el interior del vehículo y tuvo que ser excarcelado por efectivos de Bomberos del SEPA con base en el parque de Piloña. Los bomberos lo extrajeron lateralmente e inmovilizado con ayuda de una tabla de rescate.

El Centro de Coordinación de Emergencias recibió el aviso a las 14.59 horas, cuando se alertó de que un turismo se había salido de la vía y había colisionado contra la bionda. Tras la intervención de los servicios de emergencia y la normalización de la vía, el operativo quedó finalizado durante la tarde.