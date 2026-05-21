Congreso CETM: Empresarios de transporte urgen medidas por la falta de conductores

Segunda jornada del 20 Congreso Nacional de Empresarios de Transporte, organizado por la Confederación Española del Transporte de Mercancías (CETM) y celebrado en el recinto ferial gijonés 'Luis Adaro'. - EUROPA PRESS

GIJÓN, 21 May. (EUROPA PRESS) -

Participantes de la segunda jornada del 20 Congreso Nacional de Empresarios de Transporte, organizado por la Confederación Española del Transporte de Mercancías (CETM) y celebrado en el recinto ferial gijonés 'Luis Adaro', ha alertado este jueves de la falta de conductores y ha abogado por incluirlos en el grupo de ocupaciones de difícil cobertura.

El evento ha sido inaugurado por el presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón, el presidente de Asetra CETM Asturias, Ovidio de la Roza, y el presidente de la CETM, Carmelo González.

Barbón, por su parte, ha abogado por impulsar una alianza institucional, social y empresarial para situar Asturias en el centro del mapa logístico del Noroeste, en el marco del Corredor Atlántico.

De la Roza, por su lado, ha resaltado que la celebración de este evento en Gijón es "un hito que demuestra la capacidad y la madurez de un sector que nunca se detiene", según una nota de prensa de los organizadores del evento.

Al tiempo, ha incidido en que el transporte "es mucho más que mover mercancías", a lo que ha resaltado que garantiza el funcionamiento de todos los sectores, genera empleo sostiene la competitividad del país.

También ha considerado que este congreso es una oportunidad para hacerse escuchar y afrontar los desafíos a los que se enfrenta el sector con "unión y una voz firme".

González, en su caso, ha dejado claro que este encuentro va mucho más allá de un acto institucional. Para él, representa un espacio de trabajo colectivo en el que el sector "analiza su realidad y proyecta su futuro con rigor y ambición", ha destacado.

También ha puesto en valor que 40 años después de la celebración del primer Congreso Nacional de Empresarios de Transporte, este evento se ha consolidado ya como una de las principales citas del transporte de mercancías por carretera en España y ha reunido en Gijón a cerca de 700 congresistas de todo el país.

En este sentido, el presidente de la CETM ha advertido de la necesidad de reducir la "brecha" existente entre la relevancia real del sector y la forma en la que, en ocasiones, se percibe o se regula su actividad.

"Nuestra condición de sector esencial nos obliga, pero también nos legitima, a exigir un marco estable, equilibrado y acorde con la responsabilidad que asumimos cada día", ha señalado.

Asimismo, González ha defendido el valor de este tipo de encuentros como herramienta para compartir diagnósticos, ordenar prioridades y abordar de manera conjunta los retos que condicionan la viabilidad de las empresas de transporte, entre ellos la evolución de los costes, la demanda, el mercado laboral o los cambios regulatorios en el ámbito europeo.

Tras el acto inaugural, la jornada ha continuado con una mesa redonda para analizar 'El futuro de la política de transportes', en el que han participado el presidente del CNTC y de Conetrans, Javier Arnedo, la directora de Logística y Transporte de AECOC, María Tena, y la directora general de Transporte por Carretera, Elena María Atance, moderados por el secretario general de la CETM, José María Quijano.

Los participantes han analizado la situación de las empresas y autónomos del transporte por carretera y los principales retos a los que se enfrentan, como la escasez de conductores, la subida de los combustibles o las restricciones a la circulación.

Quijano, asimismo, ha abierto el debate sobre si el transporte representa un coste o una fuente de valor añadido. La directora general de Transporte ha dejado claro que el sector "es esencial y prioritario para la economía del país", algo en lo que han coincidido todos los ponentes.

"La pandemia nos dio esa visibilidad que tanto se necesitaba en un momento especialmente crítico en el que el sector respondió y pocos sectores pueden afirmar eso", ha añadido Tena, por su parte.

Por su parte, Arnedo ha expuesto la situación actual que viven las empresas ante la subida de los combustibles y ha puesto en valor las medidas que ha conseguido el Comité Nacional del Transporte por Carretera (CNTC) como la fórmula para la actualización del precio del transporte por la variación del precio del combustible para poder hacer frente a la situación.

"No somos tan inflacionistas como se dice", ha asegurado, a lo que ha apuntado que necesitan que los cargadores y la Administración les ayuden a superar los problemas que, a su juicio, atañen a todos.

Atance, además, ha apostado por que la falta de conductores se aborde desde diferentes perspectivas: visibilizar la profesión, atraer nuevo personal facilitando la formación con ayudas y agilizar trámites para atraer conductores de terceros países.

En este sentido, ha anunciado que el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible está trabajando en la modificación del CAP inicial para que se pueda hacer online una parte y en las próximas semanas llevarán esta medida al Consejo de Ministros.

La representante de AECOC ha expuesto que la falta de conductores profesionales es un tema que también les preocupa y más en un momento en el que se aproximan la jubilación en torno al nueve por ciento en los próximos años.

Ante esto, el presidente de Conetrans y el CNTC ha reclamado la incorporación de los conductores en el grupo de ocupaciones de difícil cobertura.

Arnedo, asimismo, ha adelantado que en las próximas semanas el CNTC se reunirá con los cargadores y el Ministerio de Transportes para analizar de qué manera se puede facilitar la operativa de las empresas y garantizar que los conductores puedan regresar en determinadas fechas a sus casas y facilitar la conciliación familiar.

En esta jornada, además, CETM ha hecho entrega de los Diplomas a los alumnos del Máster en Dirección de Empresas de Transporte y Logística de la CETM y ESIC-

En el evento, por otro lado, la presidenta de Cepyme, Ángela de Miguel, ha ofrecido la conferencia 'El pulso de la pyme en España', en la que ha analizado los principales desafíos y oportunidades que afrontan actualmente las pymes en un entorno económico "marcado por la incertidumbre y la transformación empresarial".

"La pyme es la gran olvidada de las políticas públicas de este país y eso se ve en los datos, en los últimos años han desaparecido 15.000", ha advertido.

Esta ha agradecido la incorporación de la CETM a la organización y ha opuesto en valor el papel que desempeña el sector del transporte de mercancías por carretera y su capacidad de adaptación.

Entre los principales obstáculos que están encontrando las pymes, ha citado la "excesiva burocracia, el absentismo y el aumento de la presión fiscal".

"España en comparación con el resto de la Unión Europea es el país en el que resulta más caro trabajar y, además, es imposible cumplir con todas la normativa, cada día hay 3.5 normas nuevas", ha alertado.

Al tiempo, el control horario, el problema del relevo generacional y la incapacidad de que las Administraciones se adapten a la realidad de las microempresas han ocupado buena parte de la ponencia, en la que De Miguel puesto de manifiesto lo complicado que resulta seguir adelante cuando se exige a las pymes trabajar a la velocidad de las grandes empresas, a pesar de no tener los mismos recursos.

Pese a ello, ha opinado que las pymes tienen la oportunidad de seguir adelante porque hay características que definen al tejido empresarial español como la capacidad de resiliencia, la creatividad y la innovación.

El congreso incluye en esta jornada, además, la conferencia 'Seguros y riesgos: cómo convertir un coste en una ventaja competitiva', a cargo de Antonio Guardiola, responsable de Seguros Generales de Unespa. Después, habrá una mesa redonda para analizar 'La estrategia aseguradora en la empresa de transporte'.