El Congreso LGTBIQ+ de Asturias supera las previsiones iniciales con 130 personas inscritas

Presentación del congreso LGTBIQ+. - PRINCIPADO

OVIEDO 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

La directora general de Participación Ciudadana, Transparencia, Diversidad Sexual y LGTBI, Nuria Rodríguez, ha presentado el primer Congreso Internacional LGTBIQ+ de Asturias, que se celebrará del 16 al 18 de octubre en el Instituto Asturiano de la Juventud, con unas 130 personas inscritas y activistas procedentes de Italia, Argentina, Estados Unidos y El Salvador.

El encuentro, organizado por el Gobierno del Principado de Asturias junto con la asociación Xega, analizará la situación de los países donde los derechos LGTBIQ+ han sufrido severos recortes y restricciones. Asimismo, la cita repasará la historia del colectivo y abordará los retos futuros con representantes del ámbito político, deportivo y cultural.

Según ha informado el Principado en una nota de prensa, se han inscrito alrededor de 130 personas, cifra que ha superado las previsiones iniciales de la organización, aunque la asistencia cuenta con aforo limitado. Las personas interesadas pueden descargar el programa completo a través del Portal de Transparencia.

La cita tendrá lugar en la sala Adolfo Saro, espacio elegido como homenaje a uno de los primeros militantes por los derechos LGTBI y cofundador de Xega en 1992.

CONVOCATORIA DE ELECCIONES

Sobre el adelanto electoral, Rodríguez ha calificado este momento como "vital". "Estamos probablemente ante las elecciones más importantes de la historia de nuestra democracia", ha añadido, antes de alertar de que la ley LGTBI de Asturias, que todavía no está aprobada por la Junta General, "ya está en riesgo si no se entiende lo que está en juego". Por esta razón, la directora ha reclamado "un gobierno progresista que siga defendiendo los derechos de todos y de todas".