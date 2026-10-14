El Congreso SECA reivindica que los valores y la equidad deben guiar la transformación del sistema sanitario

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OVIEDO 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

El XLII Congreso de la Sociedad Española de Calidad Asistencial (SECA), que se celebra en Gijón hasta el próximo 16 de octubre, conjuntamente con el XXVI Congreso de la Sociedad de Calidad Asistencial del Principado de Asturias (Pasqal), ha reivindicado en su inauguración la necesidad de situar los valores, la equidad y el respeto a las personas en el centro de la transformación sanitaria .

Bajo el lema 'Valores que innovan. Calidad que transforma', el encuentro reúne a más de 900 profesionales y expertos de toda España para debatir los principales desafíos del sistema sanitario, desde la seguridad del paciente y la sostenibilidad hasta la innovación tecnológica, la humanización y la reducción de las desigualdades en salud, pero sobre todo para hablar de valores y de calidad que transforma.

Durante el acto inaugural, el presidente de SECA, Víctor Reyes, ha reivindicado que los avances científicos y tecnológicos deben ir acompañados de principios que orienten las decisiones clínicas y organizativas, especialmente en un escenario de creciente complejidad e incertidumbre.

Reyes ha articulado su intervención en torno a tres grandes reflexiones: la incertidumbre inherente a la práctica clínica, la necesidad de contemplar con prudencia las promesas de una transformación radical de la medicina y la importancia de preservar los valores fundamentales que deben guiar la atención sanitaria.

En este sentido, en el acto inaugural se ha hablado de que la incorporación de tecnologías como la inteligencia artificial o la medicina de precisión no constituye, por sí sola, una garantía de mejora. La verdadera innovación, según han defendido, debe demostrar que aporta valor, mejora los resultados y responde a las necesidades reales de las personas.

La equidad, condición indispensable de la calidad asistencial Uno de los mensajes centrales de la intervención de Reyes ha sido la defensa de la equidad como un valor irrenunciable del sistema sanitario.

El presidente de SECA ha advertido de que un sistema de salud no puede considerarse de calidad si los beneficios de sus avances solo alcanzan a las personas que disponen de mayores recursos, información o capacidad para acceder a los servicios.

Desde esta perspectiva, se ha insistido en la necesidad de superar la evaluación basada exclusivamente en resultados promedio y analizar también quiénes se benefician de las intervenciones sanitarias, qué personas encuentran barreras de acceso y qué desigualdades pueden producirse.

La equidad exige, por tanto, identificar y reducir esas barreras, adaptar las respuestas asistenciales a las distintas necesidades de la población y garantizar que la innovación y el progreso sanitario no dejen atrás a los colectivos más vulnerables.

Junto a la equidad, Reyes ha destacado otros valores que deben permanecer en el centro de la asistencia: el respeto a la dignidad de las personas, la empatía, la responsabilidad profesional y el compromiso con la evidencia científica.

Ha recordado que cada paciente es mucho más que un diagnóstico, una historia clínica o un conjunto de datos, y que la competencia técnica debe ir acompañada de la capacidad de escuchar, comprender y acompañar a las personas.

También ha subrayado que las organizaciones sanitarias tienen la responsabilidad de proporcionar a sus profesionales los recursos y las condiciones necesarias para desarrollar su trabajo con seguridad y ofrecer una atención de calidad.