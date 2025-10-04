El conjunto asturiano Forma Antiqva inaugura la temporada del Real Teatro de Retiro con 'De sópitu'

OVIEDO, 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

El conjunto de raíces asturianas Forma Antiqva protagonizará este fin de semana el inicio de la programación del prestigioso espacio cultural dependiente del Teatro Real y dedicado al público familiar, infantil y escolar.

Forma Antiqva transformará su último disco, 'De sópitu', en una propuesta didáctica innovadora con siete músicos que fusionan los instrumentos históricos con el folclore y la tradición oral con la académica, según ha informado el conjunto en nota de prensa.

Su música llega al Real Teatro de Retiro con dos funciones el sábado 4 y domingo 5 de octubre, en el Centro Cultural Daoíz y Velarde, en el distrito Retiro.

La formación de origen asturiano, bajo la dirección de Aarón Zapico, lleva una propuesta con un programa con siete músicos que mezcla instrumentos históricos con el folclore, la tradición oral con la académica y un enfoque creativo que trasciende géneros y tópicos.

Su repertorio reúne obras de Georg Friedrich Händel (1685-1759), Henry Purcell (1659-1695), Martín Codax (siglo XIII) y Santiago de Murcia (1673-1739) junto a melodías populares de Asturias, Galicia y Cantabria y países como Irlanda y Escocia.